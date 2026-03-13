Los gruistas de Córdoba, en huelga: "Con solo 3 días de paro pagarían nuestra subida anual"

Córdoba ha cumplido doce días con el sector de la construcción parcialmente paralizado por la huelga indefinida de los operadores de las grúas torre. El conflicto, que mantiene parados proyectos de grandes edificios, hoteles y bloques de viviendas, no tiene visos de solución ante la falta de acuerdo entre los trabajadores y la patronal Constructor.

Un aumento salarial "insignificante"

Los trabajadores reclaman un aumento en el plus de dedicación. Según ha explicado el portavoz de los trabajadores, David Quintana, la última propuesta fue un incremento de 25,40 euros sobre lo ya pactado. Para Quintana, se trata de una subida salarial que "es insignificante para una obra de una envergadura que necesite un operador de grúa".

"Nosotros pedimos lo nuestro, pero no queremos que nadie pierda por culpa nuestra", ha señalado Quintana, instando a la patronal a sentarse a negociar. El portavoz de los trabajadores ha asegurado que "con solo 3 días de huelga pagarían nuestra subida que pedimos anual".

La patronal lo ve "ilegítimo"

Desde la patronal Constructor califican la demanda de "desorbitada" y "fuera de toda norma". La organización se declara incapaz de tomar una decisión al respecto, ya que, según afirman, no sería legal al superar el límite del convenio general para la construcción. "No es que no queramos negociar, es que no es una materia negociable por nosotros", han sentenciado.

Constructor ha advertido que el paro es "un perjuicio tan gratuito como absurdo" que no solo afecta a las constructoras, sino también al resto de oficios de la construcción. Además, han recalcado el daño a los compradores de vivienda en "un momento tan necesitado y tan sensible", ya que la huelga retrasaría plazos de entrega.

Impacto en el acceso a la vivienda

La huelga de gruistas llega en un momento de especial complejidad para el sector de la vivienda, marcado por la falta de obra nueva y la subida de precios. La paralización de las obras amenaza con agravar la situación para cientos de propietarios e inquilinos que esperan la finalización de sus futuras viviendas.