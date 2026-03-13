Turismo de la pólvora: La Guardia Civil blinda las Fallas y controla cada petardo en tiendas y mascletás, además se detectan algunos perfiles internacionales en redes sociales que se convocan en Valencia para hacer un uso no legal de esa pirotecnia

Con las Fallas de Valencia y la Magdalena de Castellón en pleno apogeo, la pólvora se convierte en el elemento protagonista de las fiestas. Para garantizar que la tradición no está reñida con la seguridad, la Guardia Civil ha intensificado las inspecciones de seguridad tanto en los puntos de venta de artículos pirotécnicos como en los grandes espectáculos, como la mascletà de la plaza del Ayuntamiento de Valencia.

Inspecciones en los puntos de venta

El objetivo de las inspecciones en las tiendas se centra en cuatro puntos clave: el control del aforo del local, que la capacidad de almacenaje autorizada no se supere, la comprobación de la edad del comprador y que todos los productos cuenten con el marcado C correspondiente. Solo en Valencia capital y su área metropolitana existen 73 establecimientos autorizados, a los que se suman otros 72 en el resto de la provincia.

Borja Rodríguez Inspección rutinaria de la Guardia Civil

Aunque las infracciones no son habituales, la Guardia Civil vigila de cerca la venta de material no autorizado. También se ha detectado en los últimos años un fenómeno preocupante: personas que fabrican y detonan artificios pirotécnicos caseros y lo difunden en redes sociales. Desde el cuerpo de seguridad califican estos hechos como "actos vandálicos que para nada representan al sector pirotécnico, al mundo fallero, y que proyectan una imagen negativa de Valencia de cara al exterior".

La seguridad en la 'catedral de la pólvora'

En la plaza del Ayuntamiento de Valencia, epicentro de las fiestas, la labor de la Guardia Civil es igualmente exhaustiva. El teniente coronel Fernando Sánchez, jefe de la Intervención de Armas y Explosivos, explica que el objetivo principal es "minimizar en la medida de lo posible los riesgos asociados a un espectáculo pirotécnico", garantizando la seguridad de los profesionales y del público.

Borja Rodríguez La Guardia Civil inspecciona una tienda de pirotecnia en Valencia

Este control no comienza el día del disparo, sino mucho antes, con una fase de revisión documental. Para un espectáculo pirotécnico de más de 100 kilos, como la mascletà de hoy a cargo de la Pirotecnia Vulcano con 214 kilos net, se necesita una autorización de delegación del gobierno. Se comprueba el plan de seguridad y emergencia, y ya en la 'zona de fuegos', se verifica que todo el material tiene la catalogación y el marcado europeo correcto.

El reto del 'turismo de la pólvora'

Borja Rodríguez Pirotecnia Vulcano preparada para disparar a las 14 horas

Una de las mayores preocupaciones actuales es el llamado turismo de la pólvora. Se han detectado casos de extranjeros, procedentes de países como Alemania y Holanda, que viajan a Valencia para utilizar pirotecnia ilegal. Para atajarlo, el grupo de información y la cibercomandancia de la Guardia Civil realizan un patrullaje en las redes sociales.

Se detectan algunos perfiles en redes sociales que se convocan en Valencia para hacer un uso no legal de esa pirotecnia"

Mientras los agentes velan por la seguridad, la expectación crece en la plaza, presidida por el imponente monumento de Charles Chaplin de la falla municipal. Aficionados como Yolanda, de Burriana, esperan desde las diez de la mañana para no perderse el espectáculo de Pirotecnia Vulcano. Su devoción es un reflejo de la pasión de un pueblo por una de sus tradiciones más arraigadas y espectaculares.