La Junta destina una cifra récord de 48 millones para dar empleo a 2.800 parados en Castilla y León

La consejera de Industria, Comercio y Empleo, Leticia García, ha informado en Villafranca del Bierzo sobre la resolución definitiva de los programas mixtos de empleo y formación que se desarrollarán en Castilla y León. Estos contarán con una inversión récord de 48.020.720 euros, la cifra más alta en la historia del programa. Este importe se ha alcanzado tras una ampliación presupuestaria de 10 millones, lo que supone un incremento del 26 % respecto a la última convocatoria.

Los proyectos programados permitirán la contratación de más de 2.800 personas en situación de desempleo en toda Castilla y León. De esta cifra, 2.313 serán alumnos trabajadores que combinarán formación con trabajo remunerado para llevar a cabo los 242 programas previstos, a los que se sumará personal de formación y gestión.

César Sánchez Ical La consejera de Industria, Comercio y Empleo, Leticia García, durante su visita al Museo de Ciencias Naturales de Villafranca del Bierzo (León), para informar de la resolución definitiva del Programa Mixto de Empleo y Formación del próximo año

Proyectos con marcado carácter social

Del total de programas, 207 están promovidos por entidades locales, con una inversión de casi 40 millones de euros. Los 35 restantes serán gestionados por entidades sin ánimo de lucro, muchas de ellas del Tercer Sector, que se centrarán en iniciativas de carácter social y asistencial.

Los trabajos se enfocarán en el acondicionamiento de espacios públicos, la recuperación del patrimonio y la prestación de servicios de interés general. Según la consejera, la iniciativa genera empleo, impulsa oportunidades para personas vulnerables y mejora la calidad de vida en el territorio.

Un modelo con alta inserción laboral

Este modelo dual de formación y empleo, en colaboración con entidades locales y sin ánimo de lucro, ha demostrado ser muy eficaz para mejorar la empleabilidad de los participantes. Se ha logrado un porcentaje de inserción laboral posterior superior al 50 %, llegando incluso al 90 % en algunas modalidades formativas.

León, a la cabeza de la inversión

En el conjunto de la comunidad, León es la provincia con mayor número de programas, consolidando su liderazgo con un total de 47 proyectos. La inversión de la Junta en esta provincia superará los 10 millones de euros, permitiendo más de 500 contrataciones.

De los 47 proyectos leoneses, 39 están promovidos por entidades locales, la mayoría en el ámbito rural. Los ocho restantes serán gestionados por entidades como Asprona Bierzo, Alzheimer León o la Fundación Leonesa para el Desarrollo Económico, la Formación y el Empleo.

La consejera ha ofrecido estos datos durante su visita a Villafranca del Bierzo, donde conoció los trabajos de recuperación realizados por el programa 'Ancares XIII'. Esta actuación continuará en 2026 con un nuevo proyecto centrado en desbroces forestales y acondicionamiento de áreas recreativas, con una subvención de 235.302 euros.

Acompañada por el alcalde, José Manuel Pereira, García ha destacado el papel de la colaboración institucional. También ha visitado el Museo de Ciencias Naturales, donde trabajan personas contratadas a través del Planiel, otro programa de empleo local del Servicio Público de Empleo de Castilla y León.