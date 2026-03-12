Ponferrada (León) presenta su Semana Santa más multitudinaria con más de 4.000 cofrades y un programa repleto de novedades

Ponferrada ha desvelado el programa de su Semana Santa, uno de los momentos más esperados del año en la capital berciana. La celebración experimenta un crecimiento constante tanto en participación como en actividad cultural y religiosa, superando ya los 4.000 cofrades repartidos en sus cinco hermandades y cofradías, lo que refleja el auge que vive esta tradición.

Un auge histórico

Durante la presentación, el alcalde de Ponferrada, Marco Morala, agradeció la labor del mundo cofrade. "Me siento muy arropado", aseguró el regidor, quien subrayó el importante papel de las hermandades en la vida social y cultural de la ciudad. Morala también recordó las profundas raíces de esta tradición en la comarca: "Podemos situar el punto de arranque en El Bierzo con Egeria, lo que demuestra la larga vinculación de esta tierra con las celebraciones de la Pasión".

Hoy vivimos un momento de especial auge, con una intensa actividad que aporta mucho a esa Ponferrada cultural que todos queremos" Marco Morala alcalde de Ponferrada

El alcalde destacó la evolución de las celebraciones a lo largo de los siglos. "Ponferrada ha tenido distintas hermandades a lo largo de su historia y hoy vivimos un momento de especial auge, con una intensa actividad que aporta mucho a esa Ponferrada cultural que todos queremos", afirmó Morala.





Las cinco hermandades

El crecimiento de la base social es notable. La Real Hermandad de Jesús Nazareno, la más numerosa, cuenta con 2.600 hermanos tras la incorporación de 70 nuevos miembros este último año. Le siguen la Cofradía de Jesús Nazareno del Silencio, con unos 600 cofrades; la Hermandad del Cristo de la Redención, con 300; la Hermandad Sacramental de Jesús del Amor más Grande y María Santísima en el Misterio de su Inmaculada Concepción de San Ignacio con 220; y la de Santiago Apóstol de Flores del Sil, con cerca de 400 participantes. Como nombramiento destacado, los funcionarios del centro de prisión de León han sido designados hermanos de honor.





Agenda completa de actos y procesiones

El programa arrancó con actos previos como el Día de adoración a Nuestro Padre Jesús Nazareno de 'El Silencio' el 6 de marzo. El sábado 21 de marzo, el Nazareno Lambrión Chupacandiles anunciará por las calles el comienzo de la Semana Santa. Otros eventos destacados previos incluyen el pregón a cargo de Alejandro Santos Mayo el domingo 22 de marzo y la tradicional Procesión Infantil el sábado 28.

Los días centrales estarán marcados por procesiones emblemáticas. El Miércoles Santo, la Procesión del Silencio recorrerá las calles de Ponferrada. El Jueves Santo será el turno de la Procesión de la Santa Cena, que incluye el acto del perdón fraterno. El Viernes Santo concentra algunos de los momentos más solemnes con la Procesión del Encuentro por la mañana y la Procesión del Entierro por la tarde, que incluye el tradicional acto del Desenclavo en la Plaza del Ayuntamiento.

La noche del Sábado Santo estará protagonizada por la Procesión de la Soledad y la posterior Procesión de la Luz. El broche final llegará el Domingo de Resurrección, 5 de abril, con la Procesión de Resurrección y el solemne Encuentro Pascual en la Plaza del Ayuntamiento, momento en que se retira el luto a la Morenica. La semana concluirá con la ostensión de la réplica de la Sábana Santa y una Eucaristía de Acción de Gracias el 12 de abril.