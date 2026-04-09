Los vecinos del centro de Lugo exigen una normativa "perfectamente regulada" de los patinetes eléctricos: "Son un riesgo"

José Castro opina que la circulación de los patinetes eléctricos debe producirse por los mismos itinerarios que "los otros vehículos"

La Asociación de Veciños Centro de Lugo, que representa a los residentes del casco histórico de la ciudad, ha calificado de "muy perjudicial para la movilidad y la seguridad" la nueva ordenanza de la Zona de Baixas Emisións (ZBE) propuesta por el Ayuntamiento. La razón es que esta permite que los vehículos de movilidad personal (VMP) puedan circular "libremente, sin restricción ninguna", una medida que consideran un "riesgo".

El vicepresidente del colectivo, José Castro, ha afirmado que la decisión "contradice la Ley de Tráfico". Por ello, la asociación ha presentado alegaciones a la ordenanza para que la circulación de los patinetes eléctricos quede "perfectamente regulada".

De hecho, propone que sigan los mismos itinerarios que el resto de vehículos para garantizar una circulación ordenada.

Pedimos que estos vehículos estén obligados a seguir los mismos itinerarios establecidos para el resto de vehículos" José Castro Vicepresidente de la Asociación de Veciños Centro de Lugo

Control de la contaminación acústica

Las alegaciones presentadas no se limitan a los VMP, sino que también subrayan "la necesidad de reforzar el control de la contaminación acústica dentro de la ZBE". Esta petición se centra de forma especial en el entorno de la Catedral, un espacio que los vecinos describen como "especialmente degradado en este aspecto".

El entorno de la catedral es un punto emblemático de la ciudad, con tres elementos Patrimonio de la Humanidad" José Castro Vicepresidente de la Asociación de Veciños Centro de Lugo

Los vecinos recuerdan que se trata de "un punto emblemático de la ciudad". En esta zona confluyen tres elementos declarados Patrimonio de la Humanidad: la Catedral, la Muralla de Lugo y el Camino de Santiago.