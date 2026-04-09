El virrey ilustrado del siglo XVIII al que retiran el nomenclátor por franquista en Barcelona: "Es un personaje con una impronta muy importante en la historia de España y de América"

Una figura histórica del siglo XVIII, el virrey Manuel de Amat y Junyent, está en el centro de una polémica anacrónica. Varias plataformas han iniciado una campaña para que el Ayuntamiento de Barcelona retire su nombre de la plaza del Virrei Amat bajo la acusación de ser una "figura impuesta en el nomenclátor por el franquismo". Sin embargo, el historiador Òscar Uceda, de la Associació d'Historiadors de Catalunya Antoni Capmany, ha desmontado esta tesis, calificándola como un error basado en una "campaña más política que otra cosa". Uceda recuerda un dato incontestable: el virrey Amat nació en 1704 y, por tanto, "no conoció a Franco". La controversia surge porque la plaza recibió su nombre durante la dictadura, pero la biografía del personaje, según el experto, supera la ficción y merece ser recordada por su verdadera importancia.

Mapa general del Virreinato del Perú

Un noble catalán al servicio del rey

Manuel de Amat nació en el seno de una familia noble catalana y borbónica. Su padre, marqués de Castellbey, combatió en el bando de Felipe V durante la Guerra de Sucesión. Tras la temprana muerte de sus progenitores, él y sus siete hermanos quedaron huérfanos. Gracias a su privilegiada posición, recibió una esmerada educación en el prestigioso Real Seminario de Nobles de Madrid, un colegio para la élite. Al no ser el heredero del marquesado, su futuro se encaminó hacia la carrera militar, una salida habitual para los segundones de las familias nobles. "Era una manera de asegurarse un lugar, un prestigio y un sueldo", explica Uceda. Con apenas 14 años, se alistó en el ejército y comenzó una trayectoria que lo llevaría a destinos como África y Nápoles, donde luchó contra los austriacos.

Es un personaje con una impronta muy importante en la historia de España y de América

Su ambición y valía le llevaron a solicitar un destino en América, y el rey Carlos III atendió su petición. Fue nombrado gobernador de Chile, un territorio que en aquel entonces era una zona de frontera con la constante amenaza de los araucanos al sur. Durante los seis años que ocupó el cargo, Amat demostró sus dotes diplomáticas y militares, logrando alcanzar acuerdos de paz con los indígenas y reforzando las fortificaciones y castillos de la zona. Incluso se le atribuye la creación de la primera policía de Chile. Su buen hacer le valió un ascenso meteórico: en 1761 fue nombrado virrey del Perú, uno de los cargos más prestigiosos y de mayor poder que existían en la administración española en América.

El poder en América: de Chile al Virreinato del Perú

Como virrey, Manuel de Amat era la máxima autoridad en el territorio, el representante directo del rey. "Era, exactamente, un poder enorme, ya que no había WhatsApp ni manera de comunicarse en tiempo real desde Madrid a Lima", detalla el historiador. La monarquía hispánica delegaba en una persona de confianza la gestión de los territorios de ultramar, esperando que actuara con diligencia y lealtad. Cuando Amat llegó a Lima, la ciudad todavía sufría las consecuencias de un devastador terremoto ocurrido en 1746. Fiel al espíritu de la Ilustración, impulsó una profunda reconstrucción de la capital. Su labor urbanística fue tan relevante que se le ha comparado con el propio Carlos III, conocido como "el mejor alcalde de Madrid".

Bajo su mandato, Lima se transformó con grandes avenidas y nuevos edificios. Una de sus obras más emblemáticas es la plaza de toros de Acho, la tercera más antigua de la historia, fundada en 1766 y que todavía sigue en pie. El historiador Òscar Uceda lo describe como "un personaje con una impronta muy importante en la historia de España y de América", cuya labor merece ser reconocida más allá de polémicas infundadas. Su gestión, sin embargo, no estuvo exenta de escrutinio, pues al final de su mandato tuvo que enfrentar un "juicio de residencia", un mecanismo de la Corona para investigar la conducta de los altos funcionarios y prevenir la corrupción.

Amor, política y un polémico legado en Barcelona

La vida del virrey Amat también tuvo un lado novelesco. A los 65 años, mantuvo una célebre relación sentimental con la actriz Micaela Villegas, conocida popularmente como "La Perricholi", que se convirtió en su amante oficial a ojos de toda la sociedad limeña. De esa relación nació un hijo que, irónicamente, acabaría siendo independentista. Tras concluir su mandato y superar el juicio, regresó a Barcelona con 75 años. Allí contrajo matrimonio con Maria Francesca Fiveller i de Bru, una joven de la burguesía local a la que su anterior prometido había dejado plantada. Fue ella quien, tras la muerte de Amat, pasó a ser conocida como la Virreina y dio nombre al emblemático Palau de la Virreina en La Rambla.

Entonces, ¿de dónde viene la acusación de franquista? Uceda aclara el origen del malentendido. La actual plaza del Virrei Amat se llamaba originalmente plaza de Joan Salvat-Papasseit, un poeta de ideología nacionalista. En 1941, tras la Guerra Civil, el régimen franquista decidió cambiarle el nombre en honor al virrey. "Se le acusa de franquista cuando el único vínculo es que el franquismo le puso su nombre a la plaza", sentencia el historiador. Es el mismo patrón que se ha intentado aplicar con otras figuras, como el almirante Cervera, fallecido mucho antes del franquismo pero cuyo nombre fue usado por la dictadura. Para Uceda, retirar el nombre de Amat del nomenclátor barcelonés es "gratuito" y responde únicamente a motivaciones políticas actuales. "Es un tema político", concluye.