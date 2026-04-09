Martel y Llorca renovados hasta el 2027

El Barça y Eric Martel han llegado a un acuerdo para la ampliación de contrato del jugador hasta el 30 de junio de 2027. De esta manera, el Club se asegura la continuidad de uno de los baluartes de la estructura del equipo, con una trayectoria destacada en la sección.

Nacido en Barcelona el 24 de febrero de 1992, Eric Martel ha vivido dos etapas en el FC Barcelona. Se formó en las categorías inferiores hasta debutar con el primer equipo en 2011. En 2013 salió cedido hasta 2016, con etapas en Industrias Santa Coloma y Peñíscola. Posteriormente, jugó cuatro temporadas en Osasuna Magna, tres en Movistar Inter y una en Valdepeñas. Martel regresó al Barça en junio de 2024.

Esta temporada, Eric Martel está rindiendo a un gran nivel. Ha disputado 27 partidos, en los que ha marcado 12 goles. En total, con el Barça, Martel ha disputado 106 partidos y ha anotado 38 goles.

En cuanto al palmarés, Martel ha conquistado con el Barça 2 Ligas, 2 Copas de España, 2 Copas del Rey y 1 UEFA Futsal Champions League.

Llorca también seguirá de azulgrana

El Barça y Sergi Llorca han llegado a un acuerdo para la continuidad del jugador formado en la cantera azulgrana en la disciplina del primer equipo hasta el 30 de junio del 2027. A sus 28 años, el '44' azulgrana está disfrutando de su sexta temporada en el primer equipo del Barça.

El jugador de Caldes de Montbui, formado en la cantera azulgrana entre el 2010 y el 2016, se marchó cedido cuatro temporadas, una en el CP Vic y tres en el Noia Freixenet, antes de volver al club azulgrana para formar parte de pleno derecho de la primera plantilla.

Desde la última renovación hace dos temporadas, Llorca ha demostrado su espíritu de sacrificio por el equipo y también ha firmado unos buenos registros ofensivos. La pasada temporada fue la más goleadora en el Barça, con un total de 24 goles, la segunda más realizadora desde que juega en la élite, sólo superada por la 18/19, en la que marcó 40 tantos. En el curso actual ya acumula un total de 19 dianas y 9 asistencias contando todas las competiciones.

Su paso por el primer equipo del Barça también está marcado por los logros colectivos. En su palmarés como azulgrana destacan hasta el momento un total de 14 títulos: 4 OK Ligas, 3 Copas del Rey, 4 Supercopas de España, 2 Ligas Catalanas y 1 Mundial de Clubs.

"Estoy muy feliz de alargar este sueño. Es un orgullo. Desde pequeño siempre he querido estar aquí y estoy muy contento de poderlo hacer. Es un sueño hecho realidad. A veces pienso cuando entro en el Palau para entrenar y le das valor al día a día porque es lo que visualizaba cuando era pequeño. Ahora realmente se ha cumplido el sueño y tengo suerte de que lo puedo alargar. Cuando estás en este club, que es tan grande y que quieres tanto, das el 100% cada día y es lo que intento hacer". "No pudimos conseguir la Copa, pero creo que estamos trabajando bien, confío mucho en el equipo y trabajaremos para luchar por la Champions y la OK Liga, que son dos títulos muy ilusionantes", ha dicho a los medios del club.