Del heroinómano al alcohólico: así ha mutado el perfil del adicto en Palencia

Las adicciones han mutado en los últimos años. Ya no se habla solo de drogas tradicionales, sino de un panorama más complejo que incluye nuevas sustancias, consumos a edades tempranas y adicciones sin sustancia como el juego o el móvil. En el programa Herrera en COPE Palencia, la coordinadora del área de adicciones del Centro Asistencial San Juan de Dios, Rosario Poveda, ha desgranado cómo ha evolucionado este problema en la provincia y cuáles son los desafíos actuales.

Del heroinómano al alcohólico: un cambio de perfil

El patrón de la demanda de tratamiento ha evolucionado drásticamente en las últimas décadas. Rosario Poveda explica que, si bien al principio el perfil era de "personas jóvenes que demandaban tratamiento por su problema en la heroína", este ha cambiado. Ahora, aquellos jóvenes "ya no son tan jóvenes, son personas muy cronificadas y de una mayor edad". El foco principal de intervención se ha desplazado de la heroína al alcohol, cuya demanda de tratamiento "ha aumentado considerablemente".

Aunque el alcohol es la principal preocupación, no es la única. La coordinadora señala que otros consumos les preocupan notablemente. "Lo que más nos está preocupando y donde más estamos haciendo intervenciones es en alcohol, cocaína y drogas de diseño", afirma Poveda. A esto se suman las nuevas adicciones comportamentales, como las relacionadas con el juego.

Lo que más nos está preocupando y donde más estamos haciendo intervenciones es en alcohol, cocaína y drogas de diseño" Rosario Poveda Coordinadora del área de adicciones del Centro Asistencial San Juan de Dios

Casi 500 pacientes al año y un perfil definido

El volumen de trabajo en el centro San Juan de Dios es ingente. La entidad interviene a través de dos modalidades: un tratamiento ambulatorio y otro residencial. Solo en el programa ambulatorio, las cifras son reveladoras: "Hemos atendido al año a unos 500 pacientes", confirma Poveda, quien además advierte de que la cifra "está aumentando considerablemente". El régimen residencial, en cambio, tiene un tope de plazas marcado por un concierto con el comisionado para la droga.

El perfil del usuario que acude al centro es mayoritariamente un hombre con una edad media de 45 años, residente en Palencia capital o provincia y soltero o divorciado. No obstante, Poveda matiza que "la mujer también está aumentando la demanda, pero sigue siendo menor la demanda de mujeres que de hombres".

Adictos al móvil y patología dual

Más allá de las drogas, las adicciones comportamentales, como el juego online o el uso del móvil, también están aumentando de forma considerable en Palencia. Otro factor que preocupa y que se ha incrementado notablemente es la patología dual, es decir, la coexistencia de una adicción con otro trastorno mental. Según Poveda, es cada vez más frecuente tratar a "personas que tienen como comorbilidad algún tipo de patología dual".

El proceso de rehabilitación comienza cuando una persona acude voluntariamente al centro. La demanda es atendida por una trabajadora social con la mayor brevedad posible, aunque el volumen de peticiones a veces genera listas de espera. Una vez analizada la solicitud, el paciente pasa a ser valorado y tratado por un equipo multidisciplinar que incluye a un médico, un psicólogo y, si es necesario, personal de enfermería.