Detienen a un exempleado por el robo de material forestal valorado en 8.000 euros en El Bierzo (León)

La Guardia Civil ha detenido a un varón de 21 años como presunto autor del robo de diverso material en una empresa especializada en el sector forestal. Los hechos ocurrieron en la localidad de Arlanza, en el término municipal de Bembibre, en la comarca de El Bierzo, (León). El material sustraído está valorado en 8.000 euros y, gracias a la operación, se han podido recuperar seis motosierras.

La denuncia fue interpuesta en el mes de noviembre de 2024 en el Puesto Principal de Bembibre. Los responsables de la empresa informaron del robo de varias herramientas y equipos de protección individuales para la tala de árboles y la extinción de incendios, que se encontraban en el interior de un vehículo pickup.

Guardia Civil (Foto de archivo)

Un antiguo trabajador, principal sospechoso

Nada más tener conocimiento del suceso, la Guardia Civil de Bembibre abrió distintas líneas de investigación. Las pesquisas finalmente permitieron identificar al presunto autor del robo, un antiguo trabajador de la empresa que fue detenido. La detención también posibilitó la recuperación de las seis motosierras que habían sido robadas.

Las diligencias instruidas, junto con el detenido, han sido remitidas a la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Ponferrada, que se hará cargo del caso.





La utilidad de la app ALERTCOPS

El cuerpo de la Guardia Civil aprovecha para recomendar a la ciudadanía la descarga de la aplicación gratuita ALERTCOPS. Según explican, sirve para "ponerse en contacto en caso de emergencia con los Centros Operativos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad Del Estado". Además, destacan que "la app permite recibir en el móvil mensajes de aviso, cuando el mismo se encuentre en una zona afectada por incidencias".