Yuri de Souza: "A mí no me sorprende seguir rindiendo por ganas y dedicación"

El capitán de la Deportiva Ponferradina, Yuri de Souza, ha reconocido en una entrevista con la Agencia Efe que no le "sorprende" la oferta de renovación que este lunes se ha hecho pública por dos temporadas a pesar de haber superado ya los 38 años y ser uno de los jugadores más veteranos de LaLiga SmartBank.

"No sé al resto, pero al que no me sorprende seguir rindiendo es a mí por estar bien físicamente al intentar cuidarme al máximo y por las ganas, ilusión y dedicación que sigo teniendo para continuar en activo", explicó.

El "mago de Maceio" aceptó el ofrecimiento realizado por el presidente de la Deportiva, José Fernández Nieto, el que confió hace más de una década en el jugador brasileño con pasaporte comunitario y que, salvo una breve etapa de un año en el fútbol chino, ha sido uno de los principales artífices del gran momento que vive la entidad berciana con la que celebrará en 2022 el centenario.

"Es un orgullo poder vivir ese momento dentro de la que considero que es mi casa y donde no había ningún problema para continuar si ambas partes estábamos de acuerdo porque siempre he dicho que continuaré jugando en la Ponferradina mientras el cuerpo aguante", apuntó.

Sin embargo, es consciente que, pese a haber sido uno de los jugadores más utilizados la última temporada por el técnico Jon Pérez Bolo, las circunstancias que hasta ahora han sido favorables en forma de lesiones, pudieran dar un giro y trastocar los planes del delantero.

"Soy el primero que si no me veo al finalizar la temporada no habrá problemas para decir: hasta aquí he llegado, pero espero que ese momento no llegue de inmediato", advierte.

Lo que ha valorado "enormemente" ha sido la "confianza" depositada por el máximo mandatario en su continuidad como algo, ha dicho, "fruto del cariño mutuo de años y que trasciende lo puramente profesional".

De hecho, Fernández Nieto fue el primero que le facilitó su salida en 2015 con destino al fútbol asiático donde recibió una importante oferta económica en el mercado invernal, a pesar de que se acabara resintiendo el equipo y perdiendo la categoría por última vez, hasta que, con su vuelta, se lograría un nuevo ascenso a Segunda División, el tercero para el capitán en El Bierzo.

Al margen de la complicidad con el presidente, la relación que también ha establecido en las tres últimas temporadas con Bolo han permitido un perfecto "matrimonio" después de que, desveló, "hablara el primer día con él".

"En pocos minutos sabía lo que quería de mí y yo de él y sabe que puede contar conmigo siempre y aprovecharme lo que considere oportuno", explica.

De momento, en lo que no ha bajado sus registros es en la faceta realizadora que ya le convertían la pasada temporada como el máximo goleador histórico de la Deportiva en sus casi 100 años de existencia, cifra que ha ampliado hasta las 168 dianas en la actual campaña, añadiendo el registro de convertirse en el tercer jugador con más partidos tras Eduardo Fernández y Marcos Tyrone.

Si la trayectoria en el periodo de contrato ahora firmado es similar al de los últimos campeonatos, Yuri pondrá otra muesca más en este apartado en la historia del deportivismo, aunque en el horizonte tenga un aliciente mayor: convertirse en el jugador brasileño en activo con mayor número de partidos disputados en el fútbol profesional español.

Ese título lo ostenta el actual jugador del Sao Paulo y exlateral del Sevilla FC y FC Barcelona, Dani Alves con 422, aunque por encima de él se encontraría otro compatriota, luego nacionalizado y ya retirado, Donato Gama da Silva que disputó, entre su etapa en el Atlético de Madrid y Deportivo de La Coruña 439.

El veterano delantero reconoce que le ilusiona poder lograr el registro "aunque no sea una obsesión, porque la única alegría es poder seguir disfrutando del fútbol, pero está claro que supondría un orgullo inmenso poder formar parte de la historia del fútbol español”.