Recta final para solicitar las ayudas por las inundaciones de Aranda de Duero (Burgos): así puedes reclamar los daños

El Ayuntamiento de Aranda de Duero ha puesto en marcha una oficina de información para los vecinos, autónomos y empresas afectadas por las crecidas del río Duero que tuvieron lugar el pasado 14 de febrero. El objetivo es centralizar las consultas y facilitar el acceso a las ayudas de la Junta de Castilla y León, cuyo plazo de presentación de solicitudes finaliza el próximo 31 de marzo.

Más de dos millones de euros en daños

Las riadas de hace poco más de un mes han dejado un rastro de destrucción en la ciudad burgalesa. El desbordamiento del Duero ha provocado calles anegadas, carreteras cortadas y vecinos evacuados, con daños que han superado los 2.000.000 de euros en mobiliario urbano, instalaciones de riego y caminos.

La odisea de los afectados

Uno de los damnificados es Javier, propietario de una tienda de regalos en la avenida del Espolón 14, que ha tenido que cerrar su local. Tras retirar el agua, su principal enemigo ahora es la humedad. "Como estamos, pues, quitando mucha humedad y mirando a ver cómo salimos. Ya no con agua, porque eso lo sacamos en un día, pero con mucha humedad", ha explicado.

El hablar en futuro es peligroso" Javier (arandino) Porpietario de una tienda de regalos en Aranda de Duero

Las pérdidas materiales son cuantiosas y todavía espera una respuesta de su compañía de seguros. "Al seguro ya mandamos fotografías y todo, y no sé, todavía no nos han dicho nada", ha lamentado. A pesar de la incertidumbre, ha querido destacar la labor de los servicios de emergencia: "Los bomberos, pues estuvieron aquel día, estuvieron fenomenal, estuvieron ayudando a todo el que podía".

La prioridad para Javier es secar el local y valorar los siguientes pasos, aunque prefiere ser cauto. "Estamos trabajando con un ventilador muy potente, con deshumificador. Claro, que ahora mismo más no podemos hacer", ha detallado. La situación le lleva a ser prudente con sus planes: "Es cuestión nuestra de ir colocando cosas y ver hasta dónde se puede llegar. El hablar en futuro es peligroso".

Bomberos Aranda de Duero Bomberos Aranda de Duero

Cómo solicitar las ayudas

Para apoyar a los afectados como Javier, el consistorio ha habilitado una oficina de atención a damnificados en la primera planta del Ayuntamiento. En ella se ofrece orientación sobre trámites, requisitos y plazos para que todos los afectados puedan acceder a las ayudas de manera ágil.

Además, se ha puesto a disposición un teléfono directo (672 214 122) que está operativo en horario municipal, así como un documento informativo con los pasos a seguir. El Ayuntamiento ha recordado que se trata de un servicio informativo y de apoyo administrativo mientras la ciudad trabaja en la recuperación.