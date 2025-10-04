El Huesca - Burgos CF y el regreso del San Pablo Burgos a la ACB, en directo en COPE Burgos

Se avecina un sábado apasionante para el deporte burgalés. El Burgos CF quiere prolongar su buena racha y buscará una nueva victoria en Huesca. Pero, sin duda, el calendario está marcado en rojo este 4 de octubre por el regreso del San Pablo Burgos a la ACB 4 temporadas después. Todo ello te lo va a contar en directo el Tiempo de Juego de COPE Burgos con una programación especial desde las 18:00 horas. Lo podrás escuchar en directo en COPE Burgos, a través del 837 OM, cope.es/burgos y la App de COPE para dispositivos móviles.

El Burgos CF, en línea ascendente

El Burgos CF afronta este sábado una nueva cita liguera con la moral alta. Los de Luis Miguel Ramis visitan El Alcoraz en un duelo que les medirá a un Huesca que atraviesa un momento delicado, con dos derrotas consecutivas frente al Deportivo y al Granada. En cambio, los burgaleses llegan en su mejor momento del curso, tras cuatro jornadas sin conocer la derrota.

El conjunto blanquinegro ha encontrado por fin la estabilidad que buscaba. Las victorias ante Málaga y Sporting y los empates frente a Granada y Las Palmas han permitido al Burgos escalar posiciones y ganar confianza. Además, el técnico recupera efectivos: Mollejo podría volver a la convocatoria después de participar con normalidad en los últimos entrenamientos, mientras que Marcelo Expósito y Chapela apuran sus procesos de recuperación.

Ramis ha reconocido que, pese al bache de resultados, el Huesca es un rival con oficio. “Defienden bien en bloque, tienen un portero experimentado, una defensa veterana y una delantera con recursos”, destacó el entrenador, que también pidió a sus jugadores “dar un paso adelante con balón” para ser más protagonistas en ataque.

El Huesca, obligado a reaccionar

En el otro lado, el equipo dirigido por Sergi Guilló llega con dudas tras sus dos últimos tropiezos, especialmente el de Riazor, donde ofrecieron una pobre imagen. Aun así, los aragoneses suman diez puntos y tratarán de reencontrarse con la victoria ante su afición.

Guilló contará con toda la plantilla disponible y no se descartan cambios en el once y en el sistema de juego, pasando de una defensa de cinco a una de cuatro hombres. El técnico busca mayor solidez en el centro del campo y evitar los errores defensivos que les han penalizado en las últimas jornadas.

Un duelo de rachas enfrentadas

El Huesca quiere frenar su caída y el Burgos pretende prolongar una dinámica que invita al optimismo. Con un bloque sólido atrás y cada vez más equilibrado en ataque, los de Ramis confían en seguir sumando para consolidarse en la zona media-alta de la tabla.

Este sábado, a partir de las 18:30 horas, se medirá la necesidad de unos frente al impulso de otros en un Huesca-Burgos CF que llega con sabor a revancha para los locales y a oportunidad para los visitantes.

dónde ver y escuchar el Huesca - burgos CF

La octava jornada de LaLiga Hypermotion entre la SD Huesca y el Burgos CF se podrá escuchar en directo en COPE Burgos este sábado 4 de octubre desde las 18:00 horas, en el 837 de onda media y a través de Internet en cope.es/burgos , la App de COPE para dispositivos móviles y en el Facebook Live de COPE Burgos.

También COPE ofrecerá el partido en Tiempo de Juego, con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva española.

En televisión, el encuentro se podrá ver a través de Movistar, Orange, DAZN, Amazon Prime Video Channels, Yoigo, MasMovil, Ocenas, Hits, Populoos, Netllar, Virgin Telco, Vodafone, Finetwork, 7PLAY, Adamo, Euskaltel (que emite en toda España, pero tiene foco en País Vasco, Navarra y La Rioja), Guuk (con foco en País Vasco y Navarra), Telecable (con foco en Asturias), R (con más foco en Galicia, Cantabria y León), Embou (con más foco en Aragón) y PTV Telecom.

El San Pablo Burgos inicia su regreso a la ACB con ilusión y una primera prueba exigente ante el Girona

El Recoletas Salud San Pablo Burgos vuelve este sábado a la Liga Endesa 2025/2026, tres años después de su descenso, y lo hace con un objetivo claro: consolidarse de nuevo en la élite del baloncesto español. El debut será ante un rival directo por la permanencia, el Bàsquet Girona, en el Coliseum Burgos (19:00 horas).

Los de Bruno Savignani afrontan su regreso con la ilusión de volver a competir entre los grandes, aunque con algunas incógnitas. Jugadores como Pablo Almazán o Luke Fischer arrastran molestias tras la pretemporada, mientras que Sergi García acaba de incorporarse al grupo y aún se está adaptando al ritmo del equipo.

“No estamos al cien por cien, pero estamos mejor”, reconoció el técnico brasileño en la previa, convencido de que el equipo irá creciendo con el paso de las jornadas. Savignani insistió en que la clave será mantener la intensidad y controlar las transiciones, ya que el Girona “juega a un ritmo alto, presiona en toda la pista y busca anotar desde los primeros segundos de posesión”.

El conjunto burgalés, que el pasado curso solo perdió dos encuentros en LEB Oro, deberá adaptarse a la dureza física y al ritmo competitivo de la Liga Endesa, un salto de nivel que exigirá máxima concentración desde el primer minuto.

Girona, un rival en crecimiento

Enfrente estará un Bàsquet Girona que afronta su cuarta temporada consecutiva en la ACB con la ilusión de asentarse definitivamente en la categoría. Tras un inicio complicado el pasado curso, el club catalán encontró estabilidad con la llegada de Moncho Fernández, quien ha renovado hasta 2027 y se ha convertido en el gran referente del proyecto.

El técnico gallego ha logrado mantener la base del equipo, con nombres clave como Pep Busquets, Juan Fernández o Martinas Geben, y ha sumado refuerzos de nivel como el base estadounidense Otis Livingston II, procedente del Galatasaray, que ha sido el máximo anotador en cuatro de los cinco partidos de pretemporada.

Moncho busca un Girona más veloz y con mayor acierto exterior, una de las asignaturas pendientes del curso pasado, cuando fue el peor equipo de la liga en triples (31,3% de acierto). Para ello, ha incorporado al pívot Alexandre Chassang y al exterior Sander Hollanders, con contratos temporales ampliables hasta final de temporada.

Vuelta a la élite con el apoyo del Coliseum

El San Pablo Burgos volverá a disfrutar de la mejor liga de Europa arropado por su incondicional afición, que llenará el Coliseum con más de 9.000 espectadores en cada cita. El equipo quiere volver a ser un símbolo de orgullo para la ciudad y pelear desde el primer día por una permanencia tranquila.

San Pablo Burgos Coliseum Burgos

La cita en Girona marcará el inicio de un nuevo ciclo para el baloncesto burgalés, lleno de ilusión, pero también de retos. Savignani y los suyos saben que el camino será largo, aunque el primer paso ya está a punto de darse y COPE Burgos estará ahí para contártelo en directo.