La Pizarra 5x04: El Burgos CF sufre para ganar pero empieza a ilusionar

El Burgos CF firmó una victoria de mucho mérito en El Plantío (2-1) ante el Málaga, en un encuentro en el que supo reponerse al tanto inicial visitante y aprovechar sus armas más efectivas: la estrategia y el balón parado.

El partido comenzó con los de Ramis muy atentos en la presión y tratando de hacer daño por la banda de Íñigo Córdoba, aunque un error en la salida de balón permitió al Málaga adelantarse con el gol de Dani Lorenzo. El Burgos no se descompuso y encontró el empate en el minuto 28 gracias a una falta botada con precisión por David González, que Appin transformó en el 1-1.

En la segunda mitad, el equipo burgalés pasó por momentos de sufrimiento, pero supo esperar su ocasión. Y llegó en el minuto 76, de nuevo en una acción a balón parado: otro centro medido de David González encontró a Florian Miguel, que firmó el 2-1 definitivo.

El Burgos aguantó con solidez los minutos finales y vio cómo el Málaga se quedaba con uno menos tras la expulsión de Galilea. Tres puntos de oro para un equipo que volvió a mostrar su fortaleza en El Plantío y su capacidad para levantarse en los momentos complicados. El profesor Sierra analiza este triunfo que ilusiona a la afición, ya que el Burgos CF se coloca en puestos de playoff.

Ponemos el foco también en nombres propios como David González y Florian Miguel, además de la posición de Kevin Appin en el terreno de juego, ofreciendo alternativas a Ramis para ser más consistentes en El Plantío.