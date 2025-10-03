El Burgos CF presenta el proyecto del nuevo estadio de El Plantío: el Ayuntamiento decidirá antes del 15 de octubre

El futuro del estadio El Plantío de Burgos continúa tomando forma. La alcaldesa de la ciudad, Cristina Ayala, ha confirmado que el Ayuntamiento de Burgos ha recibido el proyecto básico de remodelación presentado por el Burgos CF y el estudio A2G, un plan que la primera edil ha calificado como “un muy buen proyecto para la ciudad”.

El proyecto, que ronda los 40 millones de euros más IVA, aún se encuentra en fase básica, lo que significa que no cuenta con todos los detalles de ejecución, pero sí permite tener una visión general del alcance y la inversión necesaria. El Ayuntamiento se ha dado un plazo breve para estudiar la propuesta y fijará su posición definitiva antes del 15 de octubre. Según Ayala, el objetivo es alcanzar un “triple win”: beneficioso para el club, para los aficionados y para la ciudad.

Reunión con el Burgos CF y próximos pasos

El gerente del Burgos CF, Diego Martínez, ha destacado que la presentación al Ayuntamiento supone un paso fundamental dentro del calendario previsto. “Hoy hemos cumplido por nuestra parte lo que habíamos dicho, presentarlo a finales de septiembre. Ahora queda que lo analicen y el 15 de octubre volveremos a sentarnos para ver por dónde podemos tirar cada uno”, indicó Martínez en declaraciones a los medios.

El club mantiene además la intención de presentar el proyecto a los aficionados, peñas y accionistas, con el objetivo de implicar a toda la masa social en el proceso de remodelación. Asimismo, el Burgos CF se ha mostrado dispuesto a colaborar en la financiación del proyecto, asumiendo hasta el 60% del coste total, según palabras del presidente.

Financiación y plazos

Aunque todavía no se han cerrado los detalles sobre la participación económica del Ayuntamiento, desde el consistorio aseguran que el análisis del proyecto incluirá todos los aspectos técnicos y económicos, con el compromiso de ofrecer un posicionamiento claro y definitivo antes de la fecha límite del 15 de octubre. Ayala señalaba que en los 40 millones va incluido la ejecución material, el aparcamiento, el beneficio industrial y los gastos generales, pero "no está incluido el IVA en esos 40 millones".

COPE El Plantío

El club, por su parte, mantiene la fecha de finales de mayo para el posible inicio de las obras, aunque dependerá de la decisión final y del calendario que acuerden con la administración.

Posición de los grupos municipales

Mientras la alcaldesa mantenía la reunión con los propietarios del club, el portavoz del grupo municipal socialista, Daniel de la Rosa, pidió altura de miras para alcanzar un buen acuerdo con el Burgos CF. De la Rosa subrayó que, en un proyecto de esta dimensión, es imprescindible que la voz del Ayuntamiento refleje la posición mayoritaria de los grupos de la Corporación.

El edil calificó la remodelación de “proyecto de ciudad”, destacando la importancia del Burgos CF como referente deportivo, cultural, social y económico. Además, señaló que la propuesta actual, en la que el club asumiría el 60% de la inversión y el Ayuntamiento el 40%, es justa y equilibrada. De la Rosa también propuso que, durante las obras, los partidos puedan disputarse en el campo A de Pallafría, una instalación con aparcamiento, accesos y tradición futbolística que podría convertirse en un referente mientras dure la remodelación.