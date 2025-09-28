El Burgos CF aplica la ley de El Plantío y remonta al Málaga

El Burgos logró una valiosa victoria ante el Málaga (2-1) en un partido en el que tuvo que remar contracorriente después de que Dani Lorenzo adelantase al conjunto andaluz con un gol compensado después por los tantos burgaleses de Appin y Florian Miguel, ambos a balón parado con asistencia de David González.

En los primeros compases del encuentro, Burgos y Málaga se mostraron cautelosos, el conjunto local trataba de encontrar espacios gracias a la velocidad de Íñigo Córdoba por el costado izquierdo, mientras que su presión en campo contrario dificultaba la circulación de los andaluces, a quienes les costaba enlazar pases bajo la dirección de Sergio Pellicer.

Sin embargo, el Málaga fue el primero en golpear, tras una presión efectiva en campo rival provocó un error en la salida de balón del Burgos. Dani Lorenzo interceptó el balón, combinó con Lobete y, tras un buen regate, definió con un disparo raso y cruzado para superar a Cantero.

El equipo de Ramis buscó reaccionar con más presencia ofensiva, pero el Málaga supo frenar el ritmo del partido y manejar los tiempos. La respuesta del Burgos llegó en el minuto 28, en una acción de estrategia de David González que ejecutó una falta con precisión y Appin, tras desmarcarse con inteligencia, remató para firmar el 1-1.

La segunda mitad arrancó con un Málaga más incisivo mientras que el Burgos no terminaba de encontrarse cómodo sobre el césped y sufría ante el buen inicio visitante.

El cuadro de Pellicer mantuvo esa mejoría en el juego con varias llegadas y cuando mejor estaba, llegó el golpe del Burgos, fue en el minuto 76, cuando David González volvió a sacar su guante a relucir con un centro medido al corazón del área, donde apareció libre de marca Florian Miguel para poner el 2-1 en una jugada similar a la del gol del empate.

El Burgos se asentó y el Málaga poco más pudo hacer pues en los momentos de tensión, ya en el descuento, Einar Galilea fue expulsado por protestar al colegiado, dejando a su equipo con uno menos en los instantes finales.

Ficha técnica:

1-Burgos CF: Cantero; Lizancos, Aitor Córdoba (Sergio González min 69), Grego Sierra y Florian Miguel; Morante y Atienza, David Gónzalez (Mario Cantero min 83), Íñigo Córdoba (Curro min 56), Appin (Mario González min 68) y Fer Niño (Fermín min 68).

1-Málaga CF: Alfonso Herrero; Murillo, Einar, Montero, Dani Sánchez (Gabilonso min 46); Larrubia, Juanpe (Haitam Abadía min 79), Dani Lorenzo, Lobete (Carlos Dotor min 59); Rafa Rodríguez y Chupe.

Goles: 0-1 M.9: Dani Lorenzo. 1-1 M.28: Kevin Appin. 2-1 M.77: Florian Miguel

Árbitro: Daniel Palencia Caballero (comité vasco). Amonestó por los locales a Aitor Córdoba (min 61), Atienza (min 63), David González (min 74), Curro (min 90) y por los visitantes a Rafa Rodríguez (min 31), Murillo (min 33). Expulsado por doble amarilla Einar Galilea (min 88 y min 90+2).

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 7 de la Liga Hypermotion celebrado en el Estadio Municipal de El Plantío ante 8808 espectadores.