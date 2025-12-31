Los burgaleses apuran las compras de Nochevieja en el Mercado Norte con la vista puesta en los menús tradicionales y los precios

La ciudad de Burgos descuenta las horas para despedir el año 2025 y dar la bienvenida a 2026. Con motivo de la Nochevieja, el Mercado Norte ha vivido durante la mañana de este 31 de diciembre un auténtico trasiego de personas que acudían a la Plaza de España para realizar las compras de última hora y ultimar los detalles de una de las noches más especiales del año.

Tradición y previsión ante la subida de precios

Aunque muchos ya tenían sus compras hechas y congeladas, otros han preferido esperar al último día para recoger sus encargos. Según ha explicado Natalia, de Pollería Barrios, los días de mayor ajetreo ya han pasado. "Sobre todo los días previos. Ayer fue un día de mucho trabajo, de mucho ajetreo, muchos pedidos, sobre todo ayer, antes de ayer", ha señalado la comerciante, confirmando que la víspera fue la jornada de más ventas.

Compras en el mercado

Begoña, una de las clientas que se ha acercado al mercado, ha recogido los productos que ya tenía reservados. "Las últimas cosas que faltan, como el cabrito encargado y la merluza encargada, pero todo encargado", ha afirmado. Además, ha observado un aumento en las compras de última hora: "es increíble, porque yo no sé si la gente sale menos de su casa, pero se compra muchísimo el mismo día, el 24 y el 31".

El incremento de los precios ha sido una constante durante todo el año, y esta Nochevieja no ha sido una excepción. "Realmente ha subido todo bastante. Ya estábamos avisados en ese sentido, con lo cual, quien ha esperado a última hora, pues ya sabe lo que tiene", ha comentado la misma clienta. "Este año llevamos todo el año con todo carísimo. Es de esperar, ahora nos podemos esperar de todo", ha añadido.

Realmente ha subido todo bastante. Llevamos todo el año con todo carísimo" Begoña Clienta del Mercado Norte de Burgos

Los asados triunfan en el menú de Fin de Año

Mientras unos se preparan para la cena de esta noche, otros ya tienen la vista puesta en la comida de Año Nuevo. Es el caso de Marga, otra de las clientas del mercado, quien ya tiene el menú decidido: "cosas de picoteo y luego una pularda rellena, que es la que voy a recoger". Para ello, también ha tenido que reservar el pan con antelación.

Desde Pollería Barrios, Natalia ha confirmado que los gustos de los burgaleses se mantienen fieles a la cocina tradicional. "La verdad que la gente es muy tradicional", ha explicado. Este año han tenido mucho éxito las pintadas y las perdices. "Todo lo que se meta al horno con rellenos y demás, como lo hacían nuestras abuelas, pues, funciona", ha detallado, mencionando ingredientes como la manzana, el jamón, las ciruelas pasas o las castañas.

Las uvas de la suerte, el broche de oro

El producto que no puede faltar en ninguna mesa esta noche son las uvas. María Báscones, de la frutería La Duendecilla, ha explicado que no vale cualquier uva. La variedad tradicional para las campanadas es la Aledo, procedente de Vinalopó. "Todos los años se reserva esta uva, que es de Vinalopó, y la reservamos para la tradición de Navidad, cerrar el año con las uvas", ha indicado. Su calidad se debe a un cuidado especial durante todo el año.

La uva Aledo la cuidan todo el año para que hoy podamos tenerla en la mesa" María Báscones Propietaria de 'La Duendecilla'

EUROPA PRESS (Foto de ARCHIVO)DOP Uva del Vinalopó estima un consumo de 2 millones de kilos de la variedad aledo esta NocheviejaEUROPA PRESS28/12/2023

En La Duendecilla también han notado la presencia de compradores de última hora, aunque con más calma. "Más relajado, madruga la gente, compra las uvas, que es lo más, y alguna cosita que se ha olvidado", ha comentado Báscones. Pese a ello, ha reconocido que el día de más trabajo fue el anterior: "Normalmente, trabajamos mejor el día anterior".