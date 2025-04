Así se visten los pasos de Semana Santa en Burgos: "Es un orgullo que mi trabajo salga a las calles"

El nombre de Carmen quizá no sea el más conocido entre los cofrades de fuera de Burgos, pero su obra sí: ella es la florista que decora algunos de los pasos más emblemáticos de la Semana Santa burgalesa. Y lo hace desde hace más de tres décadas. “Es un orgullo vestir las imágenes de mi ciudad, que salgan a las calles y que mi trabajo lo vea gente de toda España y del mundo entero”, asegura con emoción.

Más allá de lo artístico, Carmen lo vive desde dentro. “Soy creyente y, para mí, esto es mucho más que trabajo. Es algo que llevo haciendo toda mi vida y que me encanta”, afirma. Sus manos no solo colocan flores; también transmiten devoción, respeto y cariño por una tradición que en Burgos está declarada de Interés Turístico Nacional.

Álvaro Tajadura Santísimo Cristo de Burgos

Flores que cuentan historias

Cuando le preguntamos qué busca al vestir un paso, lo tiene claro: “Flores de calidad, que duren y que no recarguen la imagen. Las tallas que tenemos son preciosas y no necesitan excesos”.

Álvaro Tajadura Domingo de Ramos en Burgos

Carmen apuesta por composiciones sobrias, con poco verde y mucha presencia de flores nobles. “Antes usábamos claveles, llegamos a colocar unos 1.800. Ahora utilizamos anthurium rojo, que aunque es más caro, da un efecto impresionante. Parece hasta artificial, con un rojo tan vivo que por la noche parece fuego”, explica. Para el remate, añade eucalipto, una planta que aporta elegancia y sobriedad al conjunto.

Álvaro Tajadura Santísimo Cristo de Burgos

Su paso favorito: el Cristo de las Gotas

De todos los que ha decorado, hay un paso que le toca especialmente el alma: el del Santísimo Cristo de las Gotas, que procesiona el Domingo de Ramos. “Es muy impresionante. No es el típico paso que sale de la iglesia ya montado. Lo bajan los costaleros y se monta allí mismo. Todo el entorno del centro histórico ayuda a que sea aún más especial”, apunta.

Álvaro Tajadura Santísimo Cristo de Burgos

Además, Carmen también viste el paso del Encuentro del Jueves Santo, que parte de San Gil, y el de Cristo Resucitado, el Domingo de Pascua. “Trabajo no me falta, ¡y eso que también me encargo de decorar iglesias y parroquias de los pueblos!”, bromea.

Procesión del Encuentro. Jueves Santo en Burgos

Para Carmen, las flores lo son todo: “Es un trabajo muy creativo. Tocamos de todo: bodas, funerales, comuniones, cumpleaños... La flor forma parte de nuestras vidas”. Y añade una reflexión curiosa: “Hay gente que aún la asocia a los funerales, pero ahora es mucho más que eso. Es color, vida y emoción”.

Álvaro Tajadura Procesión del Domingo de Ramos en Burgos

Gracias a la globalización, ahora puede acceder a flores traídas de Ecuador, Colombia u Holanda en apenas 24 horas. “Tenemos una variedad enorme, y eso ayuda a que incluso con presupuestos más ajustados podamos hacer composiciones preciosas”, apunta.

Una Semana Santa que merece el impulso internacional

Carmen cree firmemente que la Semana Santa de Burgos podría aspirar a ser de Interés Turístico Internacional. “Nos falta apoyo, subvención... pero lo tenemos todo: tradición, emoción, belleza, turismo. Seas creyente o no, hay que valorarla”, recalca.

Álvaro Tajadura Santísimo Cristo de Burgos

Por eso sigue al pie del cañón, año tras año, dando forma con flores al alma de una ciudad que cada Semana Santa se convierte en un escenario de fe y arte vivo.