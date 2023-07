Dani Arce cumple los pronósticos y se proclama campeón de España de los 3.000 obstáculos

Dani Arce (New Balance Team) cumplió con los pronósticos y conquistó su primer título de campeón de España, tras imponerse este sábado en la final de los 3.000 metros obstáculos con una marca de 8:23:81 minutos.



Muy lejos de los 8:10.63 que Arce logró el pasado 9 de junio en la reunión de la Liga de Diamante de París y que situaron al atleta burgalés, de 31 años, en la cuarta plaza de la clasificación española de todos los tiempos.



Pero es que hoy la marca era un objetivo secundario para Dani Arce, cuarto en los pasados Europeos de Múnich, que festejó como pocos en la recta de llegada su primer título de campeón nacional.



"Es un titulo que llevo intentado durante muchos años, siempre lo he estado luchando hasta el final y este año, por fin, he ganado ese título de campeón de España", señaló Arce en declaraciones a Televisión Española.



Una corona que nadie pareció en disposición de poder discutir al burgalés cuando a falta del los últimos mil metros Dani Arce tomó la cabeza de la prueba y comenzó a acelerar un ritmo.



Un primer cambio que no agotó las fuerzas del atleta del New Balance que volvió a protagonizar un nuevo acelerón al inicio de la última vuelta y que permitió a Arce lograr la ventaja necesaria para celebrar con la grada su triunfo al completar la recta final.

Tal y como demostraron los tres segundos con los que Dani Arce, que se impuso con un crono de 8:23.81 minutos, aventajó a su más inmediato perseguidor, el valenciano Víctor Ruiz (Playas de Castellón), que se colgó la medalla de plata con una marca de 8:26.95.



Completó el podio Abderrahim Ougra (Fent Camí Mislata), que logró el bronce con un tiempo de 8:30.00 minutos, a más de siete segundos de Dani Arce, que ya mira a los Mundiales de Budapest donde confía en mejorar la novena plaza que logró el pasado año en la final de los Campeonatos del Mundo de Eugene.



MARTA GARCIA



Si Dani Arce estrenó su palmarés en los nacionales, Marta García revalidó el título de campeona de España que logró el pasado año en la localidad malagueña de Nerja, tras imponerse este sábado en Torrent en la final de los 5.000 metros con una marca de 16:40.94 minutos.



La leonesa, que este año cuenta con un mejor crono de 15:17.10, hizo valer su su mayor velocidad terminal para imponerse en una carrera lenta a la burgalesa Cristina Ruiz (Asics Running), que se colgó la medalla de plata con un registro de 16:42.01 minutos.



Tres segundos menos que la gallega Ester Navarrete (At. Femenino Celta) que completó el podio con un tiempo de 16:45.15



BRUNO COMÍN Y CARMEN RAMOS BRILLAN EN LAS COMBINADAS



Igualmente se ciñeron su segunda corona nacional Bruno Comín, que se alzó con la victoria en el decatlón con un total de 7.979 puntos, y Carmen Ramos, que se impuso en el heptalón con una marca de 5.744 unidades.



Triunfos que no llegaron hasta la última prueba, tanto en el caso de Comín que llegó a la cita final, los 1.500 metros, con tan sólo 20 puntos de ventaja sobre Jorge Dávila, como en el de Ramos, que afrontó los 800 metros con una renta de 17 unidades sobre Andrea Medina.



Pero ni el cántabro Comín, que estudia y entrena en Estados Unidos en la Universidad de Washington, ni la castellonense Ramos, atleta del Playas de Castellón, fallaron en la última prueba.



Una circunstancia que permitió a Bruno Comín repetir el título que logró en el año 2020 en Madrid con una puntuación de 7.979, nueva marca personal, por delante de Jorge Dávila, plata con 7.960, y David Abrines, bronce con 7.533 unidades.



Por su parte, Carmen Ramos sumó su segunda corona nacional tras la lograda en 2021 en Getafe con una marca de 5.744 puntos, 42 más que Andrea Medina, plata con 5.702 unidades, y 400 puntos más que Paula Pérez, bronce con 5.343.