La Pizarra 5x23: ¿Qué aportan los cambios del Burgos CF?

La Pizarra de COPE Burgos analiza la derrota del Burgos Club de Fútbol por 1-0 ante el Racing de Santander, que lo sitúa noveno. Luis Sierra destaca la falta de efectividad del Burgos, que crea ocasiones sin materializar, y critica la gestión de Luis Miguel Ramis en las sustituciones, como la tardía entrada de Mario González.

También se debate la ausencia de Fer Niño por molestias o una posible amarilla forzada. Se subraya el "sorpaso" de David González a Curro Sánchez, con David asumiendo mayor protagonismo en goles y jugadas a balón parado, y se cuestiona la poca participación de la plantilla más allá del once inicial, generando frustración.

De cara a la jornada 28, el Burgos se enfrentará al Real Zaragoza, colista en profunda crisis. El Burgos, favorito, necesita esta victoria para sus aspiraciones de playoff, previendo un partido espeso si no arriesga más.