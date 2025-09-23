La Pizarra 5x03: Los deberes que tiene el Burgos CF para ser fuertes en El Plantío

El Burgos CF sumó un punto de mucho mérito en El Plantío ante el Granada tras un partido muy serio en el que fue superior en gran parte del encuentro. El equipo de Luis Miguel Ramis, que tuvo que recomponer el once por la baja de última hora de Curro, apostó por un planteamiento valiente con Mejía y Appin en bandas. La presión alta y el atrevimiento dieron resultado, generando varias ocasiones claras en la primera mitad, aunque faltó acierto en la definición.

En la reanudación, el Burgos mantuvo su carácter ofensivo, pero un error puntual permitió al Granada adelantarse en su único disparo a puerta, obra de Álex Sola en el minuto 67. La reacción burgalesa fue inmediata: el debutante Fermín puso un centro medido que Grego Sierra cabeceó a la red para sellar el empate.

Con el 1-1, el Burgos se lanzó a por la victoria y dispuso de oportunidades claras, especialmente en las botas de Mario González, aunque el gol se resistió. Finalmente, el conjunto blanquinegro firmó un empate que supo a poco por las sensaciones mostradas, pero que refuerza la confianza del grupo y mantiene la buena dinámica en casa. El profesor Sierra analiza lo que debió hacer el equipo de Luis Miguel Ramis para haber conseguido la victoria en El Plantío. También escuchamos las palabras del narrador de Tiempo de Juego Manolo Lama acerca de cómo ve al Burgos CF.