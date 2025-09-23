COPE
Podcasts
La Pizarra
La Pizarra

La Pizarra 5x03: Los deberes que tiene el Burgos CF para ser fuertes en El Plantío

Los de Ramis recibían a un Granada colista del que no se supieron aprovechar para sumar una victoria que les aupara a los puestos de playoff

La Pizarra 5x03: Los deberes que tiene el Burgos CF para ser fuertes en El Plantío
00:00
Descargar
Raúl González

La Pizarra 5x03: Los deberes que tiene el Burgos CF para ser fuertes en El Plantío

Raúl González

Burgos - Publicado el

1 min lectura

Descargar

El Burgos CF sumó un punto de mucho mérito en El Plantío ante el Granada tras un partido muy serio en el que fue superior en gran parte del encuentro. El equipo de Luis Miguel Ramis, que tuvo que recomponer el once por la baja de última hora de Curro, apostó por un planteamiento valiente con Mejía y Appin en bandas. La presión alta y el atrevimiento dieron resultado, generando varias ocasiones claras en la primera mitad, aunque faltó acierto en la definición. 

En la reanudación, el Burgos mantuvo su carácter ofensivo, pero un error puntual permitió al Granada adelantarse en su único disparo a puerta, obra de Álex Sola en el minuto 67. La reacción burgalesa fue inmediata: el debutante Fermín puso un centro medido que Grego Sierra cabeceó a la red para sellar el empate.

Con el 1-1, el Burgos se lanzó a por la victoria y dispuso de oportunidades claras, especialmente en las botas de Mario González, aunque el gol se resistió. Finalmente, el conjunto blanquinegro firmó un empate que supo a poco por las sensaciones mostradas, pero que refuerza la confianza del grupo y mantiene la buena dinámica en casa. El profesor Sierra analiza lo que debió hacer el equipo de Luis Miguel Ramis para haber conseguido la victoria en El Plantío. También escuchamos las palabras del narrador de Tiempo de Juego Manolo Lama acerca de cómo ve al Burgos CF.

Lo último

Herrera en COPE

Herrera en COPE

Con Carlos Herrera

Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h

Programas

Últimos audios

Último boletín

18:00 H | 23 SEP 2025 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking