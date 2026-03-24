Miguel Ángel, preparador de oposiciones: "Es difícil trabajar con prisa y firmeza cuando faltan meses para el examen, pero si no lo haces, no llegarás a tiempo"

Miguel Álvarez Gutiérrez, secretario de Organización y Formación de ASPES-CL, ha compartido las claves para afrontar con éxito las oposiciones de enseñanza secundaria, y en general cualquier proceso opositivo.

Durante una intervención en Herrera en COPE Ávila, el experto, que cuenta con una larga trayectoria como preparador, ha desgranado los secretos para superar un proceso que muchos aspirantes ven como una "misión imposible", en el marco de una charla que impartirá en mañana en Ávila.

La constancia y la salud mental, claves

Álvarez ha destacado que, si bien la constancia es fundamental, no debe confundirse con "encerrarnos en una habitación y aislarnos del mundo". El preparador defiende la importancia de mantener un cierto equilibrio para poder llegar al final, ya que, según afirma, muchos opositores "se rompen a mitad del camino".

Para subrayar esta idea, ha recurrido a una frase de Víctor Pauset que aplica desde hace años: "No hay mejor trabajo que el que sale de las manos de una persona contenta". Según el experto, es más fructífero llegar a la fecha del examen manteniendo el bienestar a todos los niveles que hacerlo "extenuado, destrozado y nervioso".

Hay mucha gente que aprueba en un momento vital en el que ya está trabajando o tiene familia" Miguel Álvarez Preparador de ASPES-CL

Mitos y realidades del opositor

El secretario de ASPES-CL también ha desmontado mitos comunes, como que las oposiciones son solo para recién titulados sin cargas familiares. Ha asegurado que "hay mucha gente que aprueba en un momento vital en el que ya está trabajando o tiene familia".

De hecho, ha señalado que los profesores interinos adquieren una experiencia diaria que pueden implementar en su preparación.

El tribunal y la improvisación

Otro de los puntos clave es la relación con el tribunal. Álvarez ha insistido en que no hay que verlos como "el enemigo" y que la autocrítica es más útil que culparlos de un mal resultado.

Ha explicado que los miembros del tribunal "son los mayores interesados en realmente coger a la gente que ellos vean que mejor representa lo que están buscando".

Finalmente, ha revelado que uno de los secretos más importantes es la capacidad de improvisación y de sobreponerse a imprevistos. "La oposición no es algo que lleves y digas, voy a hacer esto", ha afirmado. La clave está en la adaptación y en no desmoronarse si el plan inicial no sale como se esperaba, demostrando "cintura" y capacidad para fluir.

Miguel Álvarez Oposiciones 2026 ¿Misión imposible?

La charla, titulada Oposiciones 2026, ¿misión imposible?, tendrá lugar este viernes a las cinco de la tarde en el instituto Alonso de Madrigal de Ávila. La iniciativa forma parte de un ciclo de ponencias que recorrerá las principales ciudades de Castilla y León.