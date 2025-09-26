Juana Robledo nueva diputada provincial de Por Ávila tras el fallecimiento de Ángel Jiménez

La concejala en el Ayuntamiento de Navalperal de Pinares Juana Robledo Martín se incorporará al Grupo Por Ávila en la Diputación Provincial, tras el fallecimiento, el pasado 14 de agosto, del alcalde de Chamartín y diputado provincial, Ángel Jiménez Martín. Tomará posesión como diputada provincial en el pleno ordinario del mes de septiembre de la institución.

Juana Robledo es concejala en Navalperal de Pinares desde 2015. Es doctora en Antropología Social por la Universidad de Salamanca, licenciada en Antropología Social y Cultural por la Universidad Autónoma de Madrid, diplomada en Enfermería por la Universidad de Salamanca y cuenta con un máster en Salud Comunitaria por la Escuela Nacional de Sanidad, siendo especialista en Enfermería Familiar y Comunitaria.

Enfermera de Atención Primaria desde 1991 en el SACYL, es profesora colaboradora de la Escuela Universitaria de Enfermería de Ávila (USAL) y es profesora contratada doctora en la Universidad Autónoma de Madrid, donde ha realizado numerosos trabajos de investigación.

Robledo era la primera suplente entre los representantes en la Diputación Provincial que votaron los más de 70 concejales de Por Ávila en el Partido Judicial de Ávila en junio de 2023, seguida de Juan Manuel Berguío, concejal en Herradón de Pinares y Miguel Ángel Jiménez, alcalde de Muñana.

En las elecciones municipales del 2023 concurrió como cabeza de lista de Alianza Por Navalperal, en coalición con Por Ávila, obteniendo tres concejales, y quedándose a sólo 12 votos de obtener la alcaldía de la localidad.