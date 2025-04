La diócesis de Ávila invita a los fieles "A unirse a la oración por el eterno descanso del Papa Francisco"

El papa Francisco ha fallecido este lunes a las 7.35 horas en su residencia de la Casa Santa Marta.

El Obispado de Ávila ha enviado un comunicado en el que asegura haber conocido la noticia “Con gran dolor y pena”.

Un fallecimiento que dicen desde el Obispado de Ávila que “Nos deja con el corazón roto por la tristeza, pero con la misma serenidad que ha mostrado en sus últimas horas basada en la firme esperanza de que Dios le ha acogido en su gloria. Su muerte terrena marca el fin de un pontificado lleno de sabiduría, amor y servicio al pueblo de Dios y al mundo entero”.

Desde la diócesis han invitado a todos los fieles a unirse en oración por el eterno descanso del Papa Francisco, del mismo modo que han pedido a los párrocos y a los responsables de santuarios y ermitas, que, como es costumbre, toquen las campanas en este día de luto, en señal de respeto y afecto por el fallecimiento del Pontífice.

Precisamente esta mañana, nada más conocerse la noticia, la S.A.I. Catedral del Salvador rompió el silencio del alba con sus campanas, que sonaron a duelo durante largo tiempo.

Indican desde la diócesis que “En el momento en que se inicien los ritos funerarios, como Iglesia universal, nos unimos en comunión con el Colegio Cardenalicio y todo el pueblo de Dios para rendir homenaje a este gran siervo de Cristo”. En unos días, apunta el comunicado, se anunciará una Eucaristía por su eterno descanso.

El comunicado destacando la figura del Papa Francisco como “Testigo incansable de la fe cristiana, siempre un firme defensor de la dignidad humana, incitando al compromiso con los más pobres y marginados de la sociedad. Su vida y su pontificado estuvieron marcados por su dedicación a la paz, la justicia y la misericordia, y su mensaje de fraternidad universal continuará guiando a la Iglesia”.

Recuerdan desde el Obispado que “El Santo Padre fallece en medio de un Año Jubilar, dedicado a la esperanza como fuerza transformadora y profunda que se nutre de la fe en Dios y nos sostiene en los momentos difíciles. Hacemos nuestras, a esta hora, sus palabras que cobran hoy un significado más profundo: "La esperanza es una virtud que crece en el camino, a través de las dificultades y las adversidades. No es una esperanza ingenua, sino una esperanza que nace del corazón de la fe, porque sabemos que el Señor no nos deja nunca. La esperanza no es solo un pensamiento positivo, sino una fuerza interior que nos permite caminar en medio de la oscuridad, confiando en que al final el amor de Dios siempre prevalecerá."