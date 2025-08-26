La lista de los jugadores con ficha del filial que están inscritos con los clubes de Primera División

Franco Mastantuono, en un entrenamiento con el Real Madrid

Sin duda, en este inicio de temporada, la noticia está siendo los problemas que tienen la mayoría de los clubes de Primera División para inscribir a sus futbolistas, especialmente equipos como Levante, Getafe, Elche o el propio Barça.

Todos estos equipos han tenido graves dificultades para enlistar a sus pupilos y no les ha quedado más remedio que tirar de sus filiales.

Para tener ficha del filial tienes que tener un dorsal superior al 25, ya que el límite de fichas de un equipo de Primera División en la Liga son 25 y los futbolistas en cuestión tienen que tener una edad inferior a los 23 años. Según las plantillas recogidas en la web de LaLiga, esta es la lista de jugadores que aparecen en las plantillas de los primeros equipos

Empezamos con el Athletic Club, están inscritos con ficha del filial Rego y Padilla.

En el Atlético de Madrid aparecen los jugadores Esquivel, Kostis Y Jano.

En Osasuna, Stamatakis, Chasco, Mauro Echegoyen y Asier Osambela son los jugadores están en la web de LaLiga.

Yoel Lago, Javi Rodríguez y El-Abdellaqui son los integrantes del filial que aparecen con el primer equipo del Celta de Vigo

En el Deportivo Alavés están inscritos con ficha del filial Swiderski y Pinillos.

En el caso de la plantilla del Elche, estos son los jugadores que aparecen: Iturbe, Albert Niculaesei, Rodrigo Mendoza, Antonio Martínez y Ali Houary.

Por su parte, cinco son los inscritos en el FC Barcelona: Kochen, Jofre, 'Dro' Fernández, Guille Fernández y Toni Fernández.

El Getafe CF, uno de los clubes más afectados, también con el tema de las inscripciones, presenta a Davinchi, Villaplana, Risco, Ismael y Joselu.

El Girona FC, que ha comenzado bastante irregular la temporada con dos derrotas, tiene tres jugadores: Gibi, Papa y Joel Roca.

Primo, Cayetano, Martin Krug, Nacho Pérez, Paco Cortés y Joan Ruiz son los integrantes dentro de la plantilla del Levante UD.

El Rayo, en una plantilla ilusionada con Europa, tiene a los jugadores: Juanpe Gil, Adrián Molina, Pelayo, Jozhua, Becerra y De la Sías.

Tres jugadores son los que aparecen en la plantilla del Espanyol: Tristán, Hinojo y Bauza.

Media docena de miembros del filial están inscritos con el Mallorca: Bergstrom, Salhi, David López, Jan Salas, Dani Luna y Doménech.

Cinco son los miembros del filial registrados en la primera plantilla verdiblanca del Betis: Mawuli, Dani Pérez, Ángel Ortiz, Iván Corralejo y Pablo García.

Este asunto de los jugadores con ficha del filial en el primer equipo se puso en el frente informativo a raíz de Mastantuono y el Real Madrid, pero los blancos también tiene registrados a Fran González, Mestre, Diego Aguado, Fortea y Thiago Pitarch.

El Oviedo, equipo que vuelve a Primera 24 años después, incluye en su plantilla a los jugadores Miguel Narváez, Omar Falah, Marco Esteban, Cheli y Lamine.

Un equipo que últimamente saca varios jugadores de su cantera como la Real Sociedad cuenta con Jon Martín y Marín.

Otro club afectado por las inscripciones, como es el Sevilla, ha inscrito a Alberto Flores, Rafa Romero, Andrés Castrín, Idumbo, Manu Bueno, Eduardo Altozano y Miguel Sierra.

Solo queda por analizar al Valencia y al Villarreal. Por el Valencia aparecen, Rubo, Otorbi, Pablo López y Aimar. Y por último, en el 'submarino amarillo', los jugadores son Rubén, Cabanes, Etta Eyong ,Ives Valau y Pau Navarro.