Detenida una banda colombiana que robaba a empresarios chinos en la provincia de Ávila

Efectivos de la Sección de Patrimonio de la Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ) de la Guardia Civil de Ávila, han desarticulado un grupo criminal dedicado al robo con fuerza en viviendas, dentro del marco de la "Operación Iruelas". Tras semanas de investigación, cinco personas han sido detenidas en Madrid como presuntas autoras de los delitos de pertenencia a organización criminal y robo con fuerza.

Entre diciembre de 2024 y febrero de 2025, la Guardia Civil tuvo conocimiento de que se habían cometido varios robos en domicilios de empresarios de origen chino en las localidades abulenses de El Tiemblo, El Barraco, Las Navas del Marqués y Sotillo de la Adrada.

Del interior de las viviendas sustrajeron 15.800 euros en efectivo, bolsos, ropa, joyas y relojes de marcas de lujo, valorados en 25.800 euros. A raíz de estos sucesos, la Guardia Civil inició una serie de gestiones e investigaciones policiales para intentar esclarecer dichos robos.

Tras finalizar las diferentes investigaciones, se pudo descubrir que se trataba de un grupo criminal asentado en Villaverde (Madrid) cuyas víctimas eran siempre empresarios chinos. Dicho grupo realizaba una minuciosa vigilancia de sus objetivos, localizaban los domicilios, estudiaban los horarios de entrada y salida de sus ocupantes y esperaban a que las viviendas quedaran vacías para efectuar los robos.

Para pasar desapercibidos, alquilaban vehículos y se vestían con ropa de trabajo para simular ser operarios de limpieza, de la construcción u otros oficios. Tras semanas de trabajo, se pudo identificar a un total de cinco miembros de la banda: cuatro hombres y una mujer, de nacionalidad colombiana, que finalmente fueron detenidos en Villaverde (Madrid), preparados para cometer un nuevo robo, con las prendas de uniformes de trabajo guardadas en el maletero del vehículo.

Durante la detención, se incautaron diversas herramientas que utilizaban para forzar los accesos a las viviendas, como palanquetas, martillos y ganzúas. Tanto las personas detenidas como lo incautado fueron puestos a disposición judicial.

La operación continúa abierta, no descarando que se produzcan nuevas detenciones en los próximos días.