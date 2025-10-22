COPE
Juanma Bravo: "No contemplo otra cosa que el ascenso directo con UCAM Murcia CF"

El centrocampista universitario asegura que apostó por regresar a la Región por el ambicioso proyecto de la entidad

V.C.G.

Juanma Bravo, jugador UCAM Murcia CF

Vicente Luis Cánovas

Murcia - Publicado el

1 min lectura3:21 min escucha

