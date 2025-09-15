El Cine-Club Ávila sube el telón de su tercera temporada con una velada muy especial: charla, premio y película sorpresa

Esta tarde comienza la tercera edición del Cine Club Ávila y lo hace con una sesión muy especial:

Sesión en la que se emitirá una película sorpresa y en la que se entregará el Premio del público a la película destacada del año pasado, en este caso el largometraje Sirat de Oliver Laxe.

El premio será entregado por el director del programa Días de Cine, Gerardo Sánchez quien realizará un coloquio con los asistentes.

En COPE hemos hablado con Alfonso Caro, organizador del Cine Club en colaboración con los Cines Bulevar, y nos ha contado que hoy será una velada muy especial con una charla con Gerardo, la entrega del premio del público y la proyección de una película sorpresa. (ESCUCHAR ENTREVISTA)

Un último dato, el Cine Club de Ávila sumó en sus proyecciones de los lunes un total de 5.300 espectadores durante la pasada temporada en la que se emitieron un total de 32 películas, tal y como ha destacado Alfonso Caro en COPE Ávila.

I Premio del Público

Gerardo Sánchez, director del programa de televisión Días de Cine, ha sido el profesional escogido para entregar el Primer Premio del Público, que ha sido votado por el público del Cineclub y que en la pasada segunda temporada recibió a más de 5.300 espectadores acumulados.

"Sirat", de Oliver Laxe, ha sido la película que ha recibido una media de votos de los espectadores más alta y es el Premio del Público de nuestra segunda temporada.

SIRAT Película premiada por el público abulense

El artista abulense Paco Sanchidrián ha sido el encargado de diseñar el premio, que liga a la ciudad de Ávila con el cine y que vuelve a validar el excepcional talento de su creador. La entrega de este premio inaugura la tercera temporada, que arrancará con la proyección de una película sorpresa, en línea con la programación habitual del Cineclub.

Este premio cuenta, además, con la colaboración del restaurante Casa de Postas y la Librería Letras de Ávila .