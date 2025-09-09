Cáncer de colón: Una sencilla prueba para detectarlo que en Ávila sólo se realiza el 40 por ciento de los llamados

Entrevista a Macarena Huete Cubillo, técnico de Promoción de la Salud de la Asociación Española contra el Cáncer en Ávila

El cáncer colorrectal es el tercer tipo de cáncer más frecuente en el mundo. La cifra da escalofríos, cada año se diagnostican 1,9 millones de nuevos casos en el mundo. Sólo en la provincia de Ávila se detectaron el año pasado 176 nuevos casos, siendo el tumor diagnosticado y con mayor incidencia en Ávila por delante del cáncer de mamá o próstata.

Macarena Huete Cubillo, técnico de Promoción de la Salud de la Asociación Española contra el Cáncer en Ávila, ha lamentado la baja participación que hay en los cribados a los que se invita a participar a la población que tiene entre 50 y 74 años. En Ávila tan sólo participa en estos cribados el 40 por ciento de los abulenses que recibe la carta en casa. Y es para pensárselo dos veces, porque en 9 de cada 10 casos la supervivencia puede depender de este diagnostico precoz.

Explica Macarena Huete que se trata de un tipo de cáncer en el que apenas hay síntomas en su estadio más inicial, de ahí la importancia de la detección precoz. Éstos aparecen cuanto la enfermedad está más avanzada. Entre ellos destaca la sangre en las heces, un cambio en el patrón intestinal o fatiga crónica.

Insisten desde la Asociación contra el Cáncer que la prueba para la detección es muy sencilla e indolora. Tan sólo requiere un test de sangre en heces.

Si el resultado es negativo se volverá a repetir la prueba en dos años, si es positivo se deriva al especialista para hacer las pruebas pertinentes. Muy importante es tener en cuenta que un resultado positivo no siempre es sinónimo que tener un cáncer de colón.