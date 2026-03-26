Cocido, música y tradición: así será la Festa do Porco Celta de este sábado en Friol
La cita gastronómica se traslada a una carpa en la Praza Andón Cebreiro con sesión vermú, cocido popular y un 'tardeo' para modernizar la celebración
Lugo - Publicado el
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El concello de Friol acoge este sábado una nueva edición de la Festa do Porco Celta, una cita gastronómica que este año renueva por completo su formato para atraer a un público más amplio. La celebración se traslada desde el pabellón municipal al corazón de la villa, la Praza Andón Cebreiro, donde una gran carpa acogerá a los asistentes en un ambiente festivo de día.
Un programa para todos los públicos
La jornada comenzará a las 13:30 horas con una sesión vermú amenizada por el grupo Louband. Durante este tiempo, los asistentes podrán disfrutar de una degustación de embutidos y jamón de porco celta. El plato fuerte llegará a las 15:00 horas con el tradicional cocido de Porco Celta, cuyo tique tiene un precio de 25 euros. Para culminar, desde las 16:30 horas se ha organizado un 'tardeo' con las actuaciones de Louband y Jinetes del Trópico.
Una apuesta por la modernización
El alcalde, José Ángel Santos, ha explicado que el objetivo es modernizarse y adaptarse a los nuevos tiempos. “Hay que modernizarse y adaptarse a lo que demanda la gente”, ha señalado. El cambio de formato ha sido un éxito, con 300 personas ya inscritas frente a las 180 de las últimas ediciones.
Debemos rescatar esta raza que estaba prácticamente en el olvido
Alcalde de Friol
Impulso al rural y a una raza autóctona
La fiesta, impulsada por los propios ganaderos, busca poner en valor una raza autóctona y una forma de vida en el rural. “Debemos rescatar esta raza que estaba prácticamente en el olvido y que también significa un modo económico de subsistencia para muchas familias”, ha afirmado el alcalde. Actualmente, en Friol hay unos 25 ganaderos dedicados a la cría de Porco Celta.
El regidor ha invitado a todos a acercarse a Friol para disfrutar de la gastronomía y la música. “Es una jornada distinta para pasar en familia o con amigos”, ha concluido, animando a los visitantes a conocer otros atractivos como la Torre de San Paio o el paseo fluvial del río Narla.
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