Cocido, música y tradición: así será la Festa do Porco Celta de este sábado en Friol

El concello de Friol acoge este sábado una nueva edición de la Festa do Porco Celta, una cita gastronómica que este año renueva por completo su formato para atraer a un público más amplio. La celebración se traslada desde el pabellón municipal al corazón de la villa, la Praza Andón Cebreiro, donde una gran carpa acogerá a los asistentes en un ambiente festivo de día.

Un programa para todos los públicos

La jornada comenzará a las 13:30 horas con una sesión vermú amenizada por el grupo Louband. Durante este tiempo, los asistentes podrán disfrutar de una degustación de embutidos y jamón de porco celta. El plato fuerte llegará a las 15:00 horas con el tradicional cocido de Porco Celta, cuyo tique tiene un precio de 25 euros. Para culminar, desde las 16:30 horas se ha organizado un 'tardeo' con las actuaciones de Louband y Jinetes del Trópico.

Una apuesta por la modernización

El alcalde, José Ángel Santos, ha explicado que el objetivo es modernizarse y adaptarse a los nuevos tiempos. “Hay que modernizarse y adaptarse a lo que demanda la gente”, ha señalado. El cambio de formato ha sido un éxito, con 300 personas ya inscritas frente a las 180 de las últimas ediciones.

Debemos rescatar esta raza que estaba prácticamente en el olvido José Ángel Santos Alcalde de Friol

Impulso al rural y a una raza autóctona

La fiesta, impulsada por los propios ganaderos, busca poner en valor una raza autóctona y una forma de vida en el rural. “Debemos rescatar esta raza que estaba prácticamente en el olvido y que también significa un modo económico de subsistencia para muchas familias”, ha afirmado el alcalde. Actualmente, en Friol hay unos 25 ganaderos dedicados a la cría de Porco Celta.

El regidor ha invitado a todos a acercarse a Friol para disfrutar de la gastronomía y la música. “Es una jornada distinta para pasar en familia o con amigos”, ha concluido, animando a los visitantes a conocer otros atractivos como la Torre de San Paio o el paseo fluvial del río Narla.