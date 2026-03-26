El Senado aprueba la limpieza de los ríos en Navarra para evitar nuevas inundaciones

El Senado ha aprobado una moción impulsada por Unión del Pueblo Navarro (UPN) para revisar el estado de los cauces de los ríos a su paso por Navarra y acometer su limpieza. La iniciativa, presentada por la senadora María Caballero, pretende prevenir las recurrentes inundaciones que afectan a la Comunidad Foral.

Años de dejadez y riesgo extremo

La propuesta de UPN, que ha contado con el apoyo del PP para extenderse a todo el territorio nacional, surge como respuesta a lo que Caballero ha descrito como "muchos años de desatención y dejadez". Según datos del Ministerio para la Transición Ecológica, más del 85% de los cauces fluviales de España se encuentran en estado de abandono total o parcial, lo que dispara la vulnerabilidad frente a fenómenos meteorológicos extremos.

Esta situación ha provocado la acumulación de gravas en los lechos de los ríos, elevando el fondo y causando inundaciones con menos caudal de agua que en el pasado. La senadora ha asegurado que esta situación "se repite reiteradamente y que se debe abordar de manera decidida".

María Caballero

Son muchos años de desatención y dejadez que han derivado en la acumulación de gravas en los cauces" María Caballero

El reclamo histórico de pueblos y agricultores

La moción recoge una reclamación histórica de ayuntamientos, sindicatos de riego y, especialmente, de los agricultores, que se ven "doblemente perjudicados: por las riadas y por el retraso en las ayudas". Un ejemplo es el de pueblos navarros como Buñuel, cuyos vecinos, según ha recordado Caballero, "llevan décadas reivindicando la limpieza del cauce el Ebro, que, según dicen, cada vez puede abarcar menos caudal, y también se quejan de que ni se limpian los ríos, ni se dejan limpiar".

Por ello, la senadora ha instado a la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE), responsable de la limpieza en zonas no urbanas, a tomar medidas. Caballero ha criticado que algunos ríos parecen "un bosque mediterráneo o un vertedero", incumpliendo la Ley de Aguas y la Directiva Marco del Agua de la UE.

La Confederación Hidrográfica del Ebro debe hablar más con los afectados, empatizar con sus problemas" María Caballero

Un plan de acción preventivo

La iniciativa aprobada no solo pide la revisión y limpieza, sino que propone la elaboración de un plan anual de mantenimiento con un calendario público. Este plan permitiría "actuar de manera preventiva antes de los períodos de mayor riesgo hidrológico", priorizando la limpieza selectiva y la retirada de gravas y sedimentos.

Finalmente, la moción contempla una mayor colaboración con las entidades locales y la necesidad de "agilizar las ayudas de los ministerios tanto para los sectores agrícola y ganadero por los daños sufridos como para las entidades locales para el arreglo de las infraestructuras dañadas, como por ejemplo los caminos rurales".