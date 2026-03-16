El mensaje del arzobispo a las cofradías: "Que la procesión también vaya por el interior"

El arzobispo de Granada, monseñor José María Gil Tamayo, ha descrito la Cuaresma como un tiempo ideal para "pasar esa ITV que llamo yo, esa revisión de vida" y "poner a punto nuestra vida cristiana". En una entrevista en la cadena COPE, ha señalado que este periodo litúrgico es una oportunidad para la conversión, entendida como "la vuelta a Dios" y la mejora en la relación con los demás y con uno mismo.

El prelado granadino ha recordado que el Papa Francisco insiste en la escucha de la Palabra de Dios, el ayuno y la abstinencia como los pilares de la Cuaresma. El arzobispo ha actualizado el concepto de abstinencia, sugiriendo que no se trata solo de "dejar de comer carne", sino de apartar todo aquello que nos distrae de lo importante, como "dejar el móvil un tiempo y estar pendiente de las personas".

Una Cuaresma contra la crispación

Ha mostrado su preocupación por el "ambiente de crispación social" que, a menudo fomentado desde el ámbito político, "ve en los otros no adversarios, sino enemigos". Para Monseñor Gil Tamayo, esta tensión "se contagia en las familias y en la comunidad de vecinos", por lo que la Cuaresma debe ser un tiempo para "recomponer esa caridad social y esa convivencia en concordia".

Mensaje a las cofradías de Granada

Ante los más de 280 actos organizados por las hermandades y cofradías de Granada, el arzobispo ha pedido que la procesión no sea solo externa. Ha insistido en que la belleza de los pasos y la tradición deben acompañarse de un proceso interior, afirmando que "la procesión también vaya por el interior de cada persona, y no solo el recorrido de unas calles".

Que la procesión también vaya por el interior de cada persona" Monseñor Gil Tamayo Arzobispo de Granada

Ha subrayado la necesidad de una mayor formación para los cofrades, especialmente bíblica, para comprender el sentido de los pasos procesionales. Ha afirmado que un cofrade sin formación "está cojo" y ha anunciado cursos específicos para hermanos mayores y para jóvenes, con el fin de asentar la fe sobre la razón y el conocimiento, y no solo sobre la emoción.

En este sentido, ha recordado que los sentimientos son importantes pero pasajeros, y que la fe necesita del entendimiento para encontrar su significado. Citando a Chesterton, ha afirmado que "Dios, al entrar en la iglesia, nos pide que nos quitemos el sombrero, no que nos quitemos la cabeza". Por ello, ha hecho un llamamiento a no abandonar los templos ni los oficios litúrgicos, que son los que dan sentido último a las procesiones de Semana Santa.