Del Louvre a Talavera de la Reina: un mural para viajar en el tiempo

Hace más de 400 años hubo alguien que, enamorado del encanto de la ciudad de Talavera de la Reina, cuando tuvo que despedirse de ella debido a su ascenso nobiliario, decidió inmortalizarla para tenerla siempre presente. Esa persona era Alberto de Austria, bisnieto de los Reyes Católicos, quien fue arzobispo de Toledo durante 3 años.

Alberto, quien no tenía una vocación mayúscula para dedicarse a los temas religiosos por su corta edad, pasó largas temporadas en su Palacio Arzobispal de Talavera de la Reina, tratando de encontrar la intimidad que no tenía en Toledo debido al cargo que ostentaba, ya que Talavera era una ciudad mucho más liberal y en la que formó un vínculo muy especial.

Talavera de la reina en el louvre

Aunque un día, Alberto tuvo que marchar a su Flandes natal para convertirse en virrey. Pero antes de marcharse, le pidió a su pintor de cámara, Jan Brueghel, que representara un punto de la ciudad del que estaba enamorado: el Puente Viejo y su entorno. Pero el pintor nunca había estado en Talavera, por lo que realizó esa obra a partir de la descripción de Alberto de Flandes. Una obra fechada en el 1610 y que actualmente se encuentra en uno de los epicentros del arte, el museo del Louvre en París.

En esta obra el puente es el foco central, a lo que hay que sumarle otras figuras, ya que se observa un pueblo o villa, con edificios y personas reunidas cerca de un camino que conduce al puente. El fondo se representan colinas y montañas ondulantes bajo un cielo algo nublado, con el estilo característico de la pintura de paisaje flamenco del período, con atención al detalle en las figuras y el entorno natural.

Una mirada del siglo xvii

Esta historia ha estado muy presente en la ciudad porque hoy, en Talavera de la Reina, en el entorno del Puente Viejo, se ha inaugurado un nuevo mural cerámico que representa esta obra de Brueghel y con el que puedes viajar en el tiempo. En la inauguración, ha estado presente el alcalde de Talavera de la Reina, José Julián Gregorio, quien ha destacado que los talaveranos podrán ver este puente como ya lo hicieron en su día en el Siglo XVII.

Este mural ha sido impulsado por la Concejalía de Artesanía del Ayuntamiento de Talavera, y se ha llevado a cabo gracias a las participantes del curso de albañilería del proyecto ´Ella Construye´, del Centro de la Mujer. Un mural de cerámica que se inaugura para embellecer, aún más, la ciudad de Talavera.