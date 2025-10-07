Cartagena se erige como capital de la Hispanidad con un congreso internacional

La asociación cultural Héroes de Cavite ha organizado en Cartagena el V Congreso Internacional ‘Hispanidad Cartagena: Y construyendo el futuro de la hispanidad’, que tendrá lugar del 8 al 12 de octubre.

Ángel Benzal, presidente de la asociación, ha explicado que el objetivo es “generar conocimiento” sobre la civilización hispánica a través de un completo programa de actividades gratuitas y abiertas a todo el público.

El programa incluye una amplia variedad de actos en distintas ubicaciones como el Paraninfo de la Universidad Politécnica, el Teatro Romano y el puerto. Una de las actividades más llamativas será un mapa gigante interactivo de España de 230 metros cuadrados instalado en el muelle.

Benzal ha destacado que los eventos se podrán seguir de forma presencial y también a través del canal de YouTube de la asociación.

Ponentes y novedades destacadas

El congreso contará con la participación de ponentes como el escritor Marcelo Gullo, que presentará su libro sobre Lepanto, el director de cine José Luis López-Linares y el periodista José Javier Esparza.

Según Benzal, “todos nos van a contar cosas muy interesantes para entender lo que es el mundo hispano”. Los temas abordarán no solo la historia, sino también la geopolítica y la importancia del idioma español.

Además, se presentarán numerosos proyectos nuevos, como una serie infantil sobre Isabel la Católica y una serie histórica sobre Blas de Lezo.

Benzal ha subrayado la importancia de esta última para “contar realmente nuestra historia, sin leyenda negra o tergiversación”. También se darán a conocer iniciativas como una criptomoneda basada en el Real de a 8 y el Instituto Panhispánico de España Global.

El legado de un imperio generador

Ángel Benzal ha reivindicado el concepto de Hispanidad como “lo que nos une a 500 millones de personas que compartimos un mismo idioma, una misma cultura, una misma forma de entender la vida”.

El presidente de Héroes de Cavite ha recordado que España fue un “imperio generador” que, al igual que Roma, aportó valores y principios que sentaron las bases del derecho internacional y “fueron el amanecer de los derechos humanos”.