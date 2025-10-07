La magia de los campeones llega al Teatro Góngora con “Magicians”

Hay espectáculos que entretienen… y otros que despiertan el asombro más puro. La magia tiene esa capacidad única de reconciliarnos con lo imposible, de hacernos creer, aunque sea por un instante, que todo puede suceder. Este 10 de octubre, el Teatro Góngora se convierte en el escenario donde lo increíble cobra vida con “Magicians. La magia de los campeones”, una cita con algunos de los mejores ilusionistas del mundo.

Bajo la dirección de Santiago Ruiz, este espectáculo-exhibición reúne a un elenco de magos españoles que han llevado su arte más allá de nuestras fronteras, obteniendo reconocimiento y premios internacionales. “La característica principal de Magicians es que es una plataforma que sólo muestra el trabajo de aquellos magos españoles que han cruzado las fronteras de nuestro país y han obtenido reconocimiento internacional y premios mundiales”, explica Ruiz. “Esto nos garantiza una excelencia en el espectáculo que trasciende el mero hecho del show para convertirse en un patrimonio cultural”.

En Córdoba estarán Adrián Carratalá, Katerina y Mag Marín, tres referentes absolutos de la magia contemporánea. Carratalá y Katerina acaban de ganar el Premio FISM Europeo, considerado el máximo galardón de la magia a nivel continental, mientras que Mag Marín, además de ser campeón nacional y conocido por su participación en el programa Pura Magia, acaba de recibir el Mandrake d’Or, el “Óscar” de la magia en Francia.

Un momento del espectáculo

Ruiz destaca que la combinación de estilos hará de esta cita “una experiencia única, con grandes ilusiones, humor, teatro y una atmósfera mágica donde lo imposible se hace realidad”. El director no duda en afirmar que la magia es “el arte más completo, porque engloba teatro, música y emoción, pero además tiene lo imposible: el poder ver cosas que no pueden suceder y, sin embargo, suceden ante tus ojos”.

Uno de los grandes atractivos de esta función será, precisamente, la innovación. Adrián Carratalá, explica Ruiz, “es un inventor de magia, y eso nos permitirá ver cosas nuevas, algo cada vez más difícil en cualquier disciplina artística”. En un tiempo en el que las redes sociales han desvelado parte de los secretos del ilusionismo, sorprender al público se ha vuelto un desafío. “Hoy todo está muy expuesto, pero quizás eso sea un aliciente para los que son capaces de innovar. En Magicians tenemos la suerte de contar con algunos de ellos”, apunta.

El espectáculo promete no sólo sorprender, sino emocionar. “Mag Marín transforma los juegos clásicos, les da un toque distinto, más excéntrico, con humor y una puesta en escena impresionante”, añade el director.

Así, “Magicians” se presenta como una oportunidad irrepetible para disfrutar de la magia más premiada del mundo sin salir de Córdoba. Una propuesta que combina técnica, creatividad y emoción para demostrar que, incluso en una era de pantallas y algoritmos, sigue habiendo espacio para el misterio.

La cita es este 10 de octubre, a las 20.00 horas, en el Teatro Góngora. Y como recuerda Santiago Ruiz: “Os esperamos para vivir la magia en directo, porque no se trata sólo de verla… sino de sentirla”.