Hoy se cumple un año de uno de los conflictos más cruentos en Europa desde la Segunda Guerra mundial: la invasión de Ucrania por parte de Rusia.

En Herrera en COPE CLM hemos hablado con ucranianos que se refugiaron en Castilla-La Mancha.

Los bombardeos comenzaron de madrugada inmediatamente después del mensaje de Putin. Tropas rusas penetraban en la región del Donbás. Rusia también bombardeaba el aeropuerto e instalaciones del gobierno y del Ejército en KIEV. Allí dormía plácidamente Yeva, una joven ucraniana de 19 años “me desperté a las seis de la mañana con el ruido de las bombas, sorprendida y asustada mi tía me dijo que ha había empezado la guerra…”



Junto a su familia se marcharon rápidamente huyendo de las bombas a un pequeño pueblo a unas dos horas de su casa, al poco tiempo ella pudo salir del país y lleva un año viviendo en Guadalajara. Fue la única de su familia que salió de Ucrania. Ahora trabaja en un restaurante. De vez en cuando manda dinero a su abuela.

Yulia, sin embargo, vivía en Hellín, pero tuvo que trasladarse a Ucrania para arreglar unos papeles. Allí le pilló la guerra“mataron a mi primo hermano con tan solo 20 años de un disparo en la cabeza. Tuvimos que esperar un mes para recuperar su cuerpo”. Hace una semana que pudo salir del país y regresar a su casa en este pueblo de Albacete.









Casi 3.000 ucranianos han sido acogidos por Castilla-La Mancha

Ellas dos forman parte de los casi 3.000 ucranianos que pudieron escapar de la guerra y fueron acogidos por Castilla-La Mancha. 828 niños están matriculados en nuestras escuelas, 2.861 ucranianos disponen de tarjeta sanitaria del SESCAM.

Sus propios compatriotas ya instalados en esta región desde hace años les ayudaron a integrarse, como Victoria, que llegó de Ucrania hace ya 19 años para instalarse en Talavera de la Reina. Cuando comenzó la guerra creó una asociación junto con otras mujeres ucranianas para apoyar a las familias que llegaban a la ciudad de la cerámica “Llegaban estresados, eran sobre todo mujeres, ancianos y niños. Venían de recorrer más de 3.000 kilómetros y llegaban sin saber ni siquiera el idioma”.

Mientras tanto, en nuestra comunidad, igual que en el resto de España, las campañas de donación se multiplicaban. Un año después estas donaciones se han ido espaciando, aunque siempre queda alguien dispuesto a seguir ayudando, como Pedro López que ha estado recogiendo alimentos desde su ferretería en Chinchilla (Albacete). Es la cuarta vez que lo hace y justo mañana en el primer aniversario de esa cruenta guerra cogerá su furgoneta y llevará estos alimentos hasta Ucrania “me siento muy afortunado porque son casi 10 toneladas de alimentos lo que vamos a llevar. Tenemos que ser responsables de ayudar a la gente que sufre, sobre todo a los niños”.

Pedro ha cargado su furgoneta y está viajando hoy a Ucrania para llevar alimentos y ropa

Todos están pendientes de este primer aniversario, los refugiados en España lo están viviendo con temor porque les llega poca información pero a Victoria, su hermano que sigue combatiendo, le ha dicho que esperan un ataque masivo de Rusia “Me dice que están esperando un ataque masivo, no quiero asustar a nadie pero no me traslada ninguna noticia positiva, estamos muy asustados. Tras un año de terror esto sigue y sigue y sigue…. La guerra continúa”.

Hoy las principales ciudades de Castilla-La Mancha han organizado actos para que no olvidemos que muy cerquita de nosotros siguen muriendo personas en una guerra.