Las lluvias devuelven la vida a las Lagunas de Villafranca: rebosan de agua y aves como nunca antes

Las lluvias de los últimos meses han transformado por completo el paisaje de las Lagunas de Villafranca de los Caballeros (Toledo). El complejo lagunar, que llegó a secarse por completo hace apenas cinco años, vive ahora su mejor momento en décadas, con un nivel de agua que no se recordaba y que asegura su vitalidad de cara al verano.

Según explica Alejandro Gallego, presidente de la asociación Lagunas Vivas, las sucesivas borrascas han provocado que el río Cigüela alcance "niveles altísimos". Esto ha resultado en "una crecida impresionante en todo el complejo lagunar", hasta el punto de que la dehesa aledaña se ha convertido en una gran tabla de agua.

Un refugio para las aves migratorias

Este extraordinario nivel de agua convierte a las lagunas en un punto estratégico para la biodiversidad. "El paso migratorio está en estos días en pleno auge", señala Gallego, y gracias a la abundancia de agua y alimento, "cientos de aves en su viaje las puedes observar en este complejo lagunar".

Uno de los lugares más espectaculares y desconocidos para el baño

La situación actual contrasta fuertemente con el pasado reciente del humedal. El presidente de Lagunas Vivas recuerda que la sequía fue extrema: "hace 5 y 6 años, esos 2 años consecutivos se llegaron a secar del todo". Una imagen que, asegura, "todavía tenemos muy reciente" y que pone en valor el estado actual del paraje.

Hace 5 y 6 años se llegaron a secar del todo" Alejandro Gallego Pte de la Asociación Lagunas Vivas

Impulso para el turismo y la economía local

Los beneficios de la crecida se extienden más allá de la fauna, impulsando también el turismo y la economía de la zona. La Laguna Grande, apta para el baño, tendrá "muy buen nivel" en verano, garantizando el equilibrio entre "lo conservacionista con lo recreativo del ser humano", apunta Gallego.

Además, el atractivo de las lagunas no se limita al verano. Alejandro Gallego defiende que el turismo puede extenderse durante todo el año, ya que "cada estación tiene su encanto". Este flujo de visitantes impulsa la economía circular del municipio, ya que, según sus palabras, "el hecho de tener niveles de agua es el que hace remover a las personas a visitar, pasear y comprar".

El hecho de tener niveles de agua es el que hace remover a las personas a visitar, pasear y comprar" Alejandro Gallego Pte de la Asociación Lagunas Vivas

Las previsiones son optimistas, ya que se espera que el río y sus afluentes sigan aportando caudal incluso a principios de verano. Esta abundancia de agua no solo es vital para el ecosistema lagunar, sino también para la recuperación de los pastos, asegurando "comida para todos los animales" y una despensa para las aves en su largo viaje.