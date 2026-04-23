Un hombre mata a su expareja en Seseña y se suicida

Un hombre de 50 años con antecedentes por violencia de género, David, ha degollado a su mujer, Alexandra Marivyn, de 43 años, en el domicilio que compartían en Seseña (Toledo). Tras el asesinato, el agresor se ha quitado la vida ahorcándose en la escalera de la vivienda. Ambos eran de origen venezolano y la Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación de este nuevo crimen machista.

Apuñalamiento del hijo

Los hechos han ocurrido a las 5:40 horas de la madrugada de este jueves, cuando una vecina alertó a las autoridades tras presenciar una agresión entre dos varones. El hombre de 50 años, tras una discusión, ha herido de gravedad con un cuchillo al hijo de la pareja, un joven de 20 años.

Una patrulla de la Guardia Civil se ha desplazado al lugar y ha localizado al joven venezolano debajo de una furgoneta, víctima de un apuñalamiento. El servicio de emergencias del 112 lo ha trasladado de inmediato al Hospital Universitario de Toledo con heridas graves.

Poco después, a las 06:00 horas, se ha recibido otro aviso en Seseña por los gritos de una mujer que pedía ayuda. "Auxilio me quieren matar", se escuchó. Aunque una patrulla se ha personado en el lugar, no han logrado localizar a la persona que solicitaba auxilio.

Auxilio me quieren matar"

Hallazgo de los cuerpos

La pista clave la ha proporcionado el hijo de la víctima. Una vez recuperada la consciencia en el hospital, ha manifestado en una entrevista telefónica que, mientras se dirigía a coger el autobús, un individuo se abalanzó sobre él, le propinó golpes e intentó ahorcarle con una soga. El joven ha identificado plenamente al agresor como la expareja de su madre.

Tras relacionar ambos avisos, agentes de la USECIC de la Comandancia de Toledo han realizado la entrada en la vivienda. En el interior, han encontrado los cuerpos sin vida del hombre y la mujer. El agresor había degollado a la mujer con un cuchillo, causándole la muerte por shock hipovolémico debido a la pérdida de sangre.

Según fuentes judiciales, el asesino ha intentado quitarse la vida cortándose las venas y, al no conseguirlo, se ha ahorcado en los barrotes de la escalera del dúplex, situado en el casco urbano de Seseña.

Denuncia previa y riesgo bajo

La víctima había denunciado a su asesino por maltrato el pasado mes de enero. A pesar de ello, en la actualidad estaba catalogada como una víctima de "riesgo bajo" en el sistema VioGén y no contaba con ninguna medida de protección judicial.

El hijo de la víctima, por su parte, fue trasladado de urgencia por el SUMMA 112 al hospital con heridas graves por arma blanca, aunque su vida no corre peligro.