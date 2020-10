Se cierra la capilla y se anula la misa de Todos los Santos en el cementerio de Toledo

El coronavirus ha cambiado una de las tradiciones más arraigadas de nuestra cultura: ir al cementerio en el Día de Todos los Santos.

Una de las principales recomendaciones del ayuntamiento de Toledo ha sido escalonar las visitas al cementerio y parece ser que los toledanos la están siguiendo. En "Mediodia Cope Toledo" hemos hablado con la concejala responsable del Cementerio municipal, Marta Medina "He hablado con los trabajadores municipales del cementerio y me han comentado que están teniendo más visitas de las habituales en estas fechas. Es importante que no nos juntemos todos el día 1 d enoviembre".

Entre las medidas adoptadas está el acceso por la puerta más cercana a la sepultura a visitar, señalizaciones e itinerarios dispuestos y acceso a un máximo de cuatro personas por sepultura. Aunque en este punto sobre todo hay que tener sentido común "No es que limitemos la entrada al cementerio a 4 personas por difunto, sencillamente hay que tener sentido común a la hora de visitar la tumba y si no hay nadie, sería posible que fueran hasta 6 personas".

"Hemos hablado con el arzobispo y hemos decidido por responsabilidad cerrar la capilla y anular la misa del día 1"

El horario del Camposanto es de 8:00 a 20:00. El aforo estimado es de unas 3.000 personas. Entre las nuevas medidas que se acaban de tomar es cerrar la capilla del cementerio "Hemos hablado con el arzobispado y estamos de acuerdo en cerrar esta capilla y anular la tradicional misa de las 12:00 del día 1 de noviembre. El aforo era muy reducido y es lo más responsable".

Desde el ayuntamiento se ha dado todo tipo de facilidades para evitar aglomeraciones, incluso se podrá comprar las flores a la puerta del cementerio "Habrá puestos de flores en todas las puertas para evitar desplazamiento. Es verdad que tendrán que los ciudadanos tendrán que llevar agua porque las fuentes y los servicios estarán cerrados".

ESCUCHA LA ENTREVISTA COMPLETA.