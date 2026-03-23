Aprovecha para llenar el depósito: la gasolina baja por los impuestos pero el petróleo no da tregua y sigue al alza

La rebaja de impuestos sobre los carburantes ya se refleja en los bolsillos de los conductores. Desde el pasado sábado, el precio del gasóleo se ha abaratado una media de más de 17 céntimos, mientras que la gasolina lo ha hecho en más de 20 céntimos. Esta significativa bajada se ha notado de forma inmediata en las estaciones de servicio de toda España.

Una alegría que puede durar poco

Sin embargo, los expertos advierten de un condicionante clave: la evolución del precio del gasóleo y la gasolina en origen. A pesar de la rebaja fiscal, el coste del producto sigue una tendencia alcista. "Si el precio sigue subiendo, aun a pesar de la rebaja fiscal, los precios poco a poco van a seguir subiendo", alertan desde el sector. De hecho, solo entre el viernes y la mañana del lunes, el precio del gasóleo en origen se ha incrementado un 4,5 %.

Si el precio sigue subiendo, aun a pesar de la rebaja fiscal, los precios poco a poco van a ir subiendo" Nacho Rabadán Director General de CEEES

La fotografía actual muestra que el 52 % de las estaciones de servicio en España ya venden la gasolina 95 a menos de 1,60 euros. En el caso del gasóleo de automoción, la mayoría de las gasolineras lo despachan por debajo de 1,80 euros. Un cambio drástico si se compara con la situación del sábado por la noche, cuando el grupo más numeroso de gasolineras situaba la gasolina entre 1,85 y 1,90 euros y el diésel por encima de los 2 euros.

La encrucijada de las gasolineras

La gasolina ha bajado una media de 20 céntimos el litro

Las estaciones de servicio se enfrentan a un problema: compraron el carburante con un impuesto más caro y ahora deben venderlo con el impuesto rebajado. Al no estar prevista una declaración de existencias en el BOE, la solución para muchas será "reducir el margen para no quedarte fuera de mercado con respecto a tu vecino", explican fuentes del sector. Esta estrategia es clave para ser competitivos frente a quienes ya han comprado producto con la nueva fiscalidad.

Reducir el margen para no quedarte fuera de mercado con respecto a tu vecino" Nacho Rabadán Director General de CEEES

La urgencia por vender el stock actual es doble. Por un lado, para ser competitivos y, por otro, porque el precio en origen no deja de subir. Las gasolineras necesitan vaciar sus tanques cuanto antes para poder reabastecerse, ya que cada día que pasa el producto es más caro. Como señalan desde el sector, "cada día que tardemos en reabastecernos, va a ser un día que vamos a comprar más caro".