Alcaldesa de Toledo pide no colapsar accesos a hospital ante una posible protesta de camiones

La alcaldesa de Toledo, Milagros Tolón, ante la posibilidad de una protesta de 300 transportistas este martes en la capital regional, ha pedido no colapsar una zona "sensible" del polígono industrial, donde podría tener lugar, como son los accesos y las salidas del Hospital Universitario.

"No solo es el hospital de la ciudad, sino de la provincia", ha apuntado la regidora toledana que, tras mostrar respeto por el derecho a la manifestación, ha precisado que esta acción de protesta no está autorizada.

Preguntada durante su visita a la sede de Tagus, sita en el polígono industrial, por esa posible concentración que durante las últimas horas circula por redes sociales, Tolón ha explicado que la Policía Local está en contacto con la Policía Nacional y con la Guardia Civil.

"Hay una zona sensible, que es la TO-23, que es la entrada y la salida al hospital. Espero que seamos todos conscientes de que no solo es el hospital de la ciudad, sino de la provincia, y que no se colapse para que si hay algún problema las personas pueden ir y salir tranquilamente", ha insistido