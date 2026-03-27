El Ayuntamiento de Salobreña ha presentado su nueva marca turística, un proyecto con el que busca renovar su imagen para posicionarse en el mercado internacional. Bajo el lema “Abunda lo bueno”, la iniciativa moderniza una identidad que llevaba 25 años sin actualizarse. El alcalde, Javier Ortega, destacó que el objetivo es "trasladar la imagen de Salobreña no solamente fuera de nuestra provincia, sino también fuera de nuestro país".

Salobreña estrena nueva marca turística para conquistar el mercado internacional

Una evolución necesaria tras 25 años

El alcalde, Javier Ortega, ha explicado que este cambio responde a la necesidad de tener una imagen "acorde con los nuevos movimientos" y la oferta actual del municipio. La anterior identidad, con la palmera como emblema, había funcionado durante décadas, pero se consideraba que ya no era un elemento diferenciador. "Lo que intentamos buscar es algo que nos diferencie, que nos haga único", ha afirmado Ortega.

Lo que intentamos buscar es algo que nos diferencie, que nos haga único" Javier Ortega Alcalde de Salobreña

Este proyecto, financiado con fondos europeos Next Generation, culmina una hoja de ruta que busca "generar demanda" para atraer inversiones. Según el alcalde, la nueva marca es el "colofón" y la "imagen perfecta" para comunicar todo el trabajo realizado y abrirse al exterior a través de una nueva web y una estrategia de contenidos renovada.

Salobreña estrena nueva marca turística para conquistar el mercado internacional

“Abunda lo bueno”: un concepto basado en la abundancia

Patricia Pérez, directora de comunicación de la empresa CCubo, adjudicataria del proyecto, ha detallado que no se ha buscado "tirar la marca a la basura, sino transformarla, evolucionarla". Por ello, se optó por un rediseño que moderniza la imagen anterior para hacerla más adaptable a los formatos digitales.

Buscábamos hacer una marca más contemporánea, limpia, visual y sencilla, pero que siguiese impactando" Patricia Pérez Directora de comunicación de la empresa CCubo

El nuevo logo mantiene la esencia de la palmera en un solo color y emplea una tipografía "mucho más amigable para el lector". La paleta de colores se basa en el azul del mar, el naranja del sol, el verde de la naturaleza y el blanco del relax. El lema “Abunda lo bueno” se inspira en la riqueza del municipio y se ha adaptado al inglés como “Full of Good Things” para la campaña internacional.

Salobreña estrena nueva marca turística para conquistar el mercado internacional

La teniente de alcalde de Turismo, Mari Carmen Rodríguez Callejón, ha indicado que este lema se suma al de “Salobreña, emociones todo el año”, con el que se ha trabajado en la desestacionalización. Rodríguez Callejón ha resaltado que también "abunda la buena gente", ya que los turistas aprecian "el calor y la acogida de los vecinos y vecinas de Salobreña".

Los turistas aprecian el calor y la acogida de los vecinos y vecinas de Salobreña" Mari Carmen Rodríguez Callejón Teniente de alcalde de Turismo de Salobreña

Estrategia digital para atraer a Europa

La nueva identidad visual se acompaña de una nueva página web más inclusiva, dinámica y participativa, que integrará todos los eventos del municipio. Además, se han activado campañas de marketing digital en redes sociales para mercados de interés, con especial foco en "públicos de España que tienen buena conectividad con el aeropuerto de Málaga y de Granada", según explicó Patricia Pérez.

A nivel internacional, las campañas se han lanzado en ciudades de Italia, Irlanda, Francia, Polonia, Finlandia, Bélgica y Dinamarca con buena conexión aérea. Los anuncios se segmentan para atraer a distintos perfiles de turista, como el senior, el que viaja en pareja y el familiar. Este es el primer paso, ya que próximamente se presentará una marca propia para el Castillo de Salobreña y otra para las rutas cicloturísticas.