Gamonal mantiene la manifestación contra "Jake"

Los vecinos de Gamonal vuelven a la lucha contra el Hotel Jake y han preparado una concentración el viernes 3 de diciembre a las 17:00 en Gamonal.

En "Herrera en COPE Toledo" hemos hablado con Diego Díaz, portavoz de la Plataforma Cívica de Gamonal

(PINCHA QUÍ PARA ESCUCHAR LA ENTREVISTA)









El que fuera club de alterne ha vuelto a reabrir sus puertas tras la pandemia y prepara su inauguración con un espectáculo nocturno los días 3 y 4 de diciembre titulado "Natalia Zeta y sus juguetes".

El ayuntamiento de Talavera tras conceder la licencia como hotel ha asegurado en declaraciones del concejal José Antonio Carrillo que no tiene permiso para realizar espectáculos, algo a lo que se acogen los vecinos para pedirles que les dejen celebrarlo para despues tener la excusa para cerrarlo "me parece muy bien que lo adviertan, pero consideramos que hubiera sido mejor que no hubieran actuado de oficia y esperar al espectáculo para cerrar definitivamente el hotel por incumplir la normativa".

"Ni era ni será un hotel por la forma de anunciarse y las luces y adornos que tiene"

Los vecinos aseguran que "ni era ni será un hotel. Está claro que era un prostíbulo y ahora por la forma de anunciarse y las luces que han puesto y los adornos, parece ser lo mismo que antes".

No es la primera vez que los gamoninos intentan cerrar este establecimiento "Ya hicimos algunas movilizaciones que acabaron con algún hospitalizado en el Hospital de Talavera por una paliza de los porteros y ahí la gente se quedó un poco parada".

"Ya mantuvimos movilizaciones que se pararon por la paliza de los porteros a un vecino"

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Una alegría que les ha durado poco "cuando estábamos felices de que no nos conocieran como el pueblo del puticlub, ahora vuelven a abrir, así que nos hemos reunido todas las asociaciones, hemos hablado con la alcaldesa de Gamonal y de ahí surge la concentración y la recogida de firmas".

Intentarán cerrar este "hotel" que se encuentra a 25 metros de una escuela nfantil y el Centro social y a unos 50 metros del colegio "lo preocupante es que tienen licencia para estar abiertos las 24 horas y todos van a convivir con la gente que puede mover este tipo de establecimiento".