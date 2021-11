"JAKE tiene licencia de hotel, pero sólo de hotel"

El concejal de Planificación Urbana y Accesibilidad del Ayuntamiento de Talavera de la Reina, José Antonio Carrillo, ha informado que, en colaboración con el Consistorio de la Eatim de Gamonal, se ha remitido a la propiedad del Hotel 'Jake' un requerimiento respecto a la publicidad que viene realizando sobre la próxima celebración de un espectáculo nocturno los días 3 y 4 de diciembre en el citado local.

Así lo ha dado a conocer este lunes el edil tras conocerse la convocatoria de la Plataforma Cívica de Gamonal para el próximo viernes, 3 de diciembre, a partir de las 17:00 horas, para expresar el rechazo "absoluto y contundente" de los vecinos del municipio ante la publicación de la reapertura del Hotel 'Jake'.

Carrillo ha explicado que "este establecimiento cuenta con licencia para uso de hotel y no para otro tipo de usos como los que se están anunciando" por parte de sus dueños a través de diversas vías de comunicación.

En este sentido, Carrillo ha añadido que el requerimiento formulado advierte al local que "no tiene autorización para realizar este tipo de espectáculos" y, por eso, le ha requerido que aporte todos los documentos u opiniones que tenga a bien en defensa de su derecho.

En cualquier caso, y de considerarse la posición del ayuntamiento de que no existe esta autorización para realizar espectáculos en tal calibre, se tomarán las medidas correspondiente como es proceder a la paralización de esas celebraciones.

Para finalizar, el edil de Planificación Urbana ha señalado que esta orden será transmitida tanto al Ayuntamiento de Gamonal como a la Policía Local en "la línea de su compromiso en defensa de la legalidad".