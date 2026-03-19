Alberto Acosta hace historia al ganar por sexta vez el diseño del bastón de las Mondas

El ceramista Alberto Acosta ha resultado ganador por sexta vez del certamen de cerámica 'Bastones de Mondas 2026', dedicado en esta XIII edición a 'La Monda como ofrenda a la Virgen del Prado'. El alcalde de Talavera de la Reina, José Julián Gregorio, le ha trasladado su enhorabuena en una rueda de prensa, donde ha destacado la calidad artística del joven artesano.

Un diseño que evoca los orígenes

El diseño emula "el origen de nuestra fiesta declarada de Interés Turístico Nacional", según ha explicado el alcalde. La pieza consiste en una ofrenda de cera representada en cerámica, un homenaje al Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. La decoración, de estilo "muy tradicional", incluye motivos renacentistas y el característico color azul de Talavera, enlazando las banderas de la ciudad y de España.

Por su parte, Alberto Acosta ha detallado que la empuñadura tiene una forma redondeada que simula "un rollo de cera". En la base del bastón se ha inscrito la leyenda 'Munda Cereris', una referencia directa a los orígenes romanos de la fiesta, cuando se rendían ofrendas a la diosa Ceres, una tradición que evolucionó hasta las actuales ofrendas a la Virgen del Prado.

Un orgullo haber sido el ganador con esta pieza de una festividad tan representativa"

Seis veces ganador

Para el ceramista, es "un orgullo" haber ganado con una pieza tan simbólica. Con esta victoria, ya son seis las veces que Alberto Acosta ha ganado el concurso del bastón de Mondas, tras haberlo hecho en 2014, 2017, 2019, 2021 y 2024. El alcalde ha agradecido al artesano su labor para "que siga encumbrando a Talavera, porque estos hitos hacen que se siga reforzando nuestra cerámica".

Que siga encumbrando a Talavera, porque estos hitos hacen que se siga reforzando nuestra cerámica"

Acosta, que inició su oficio a los quince años, fundó su propia empresa, 'Alberto Acosta Ceramista', en 2005. Todas sus piezas son puramente artesanales, "decoradas a mano", y su trabajo es reconocido tanto a nivel nacional como internacional. El ceramista deberá ahora elaborar los 250 bastones que serán entregados el sábado de Mondas, el 11 de abril.