186 vespas y lambrettas se reúnen este fin de semana en Talavera de la Reina

Este fin de semana se celebra la 14 scooterada organizada por el Scooter Clásico Talavera. Tras un año sin celebrarse, este año han querido hacer un guiño a la que debía haber sido la 15 edición y por eso, según nos contaba Ana Rosell, portavoz de la Asociación, la han llamado la 14/15 " haciendo un guiño con la llave que utilizan los mecánicos para aflojar las tuercas, aunque la realidad es nuestra 14 edición".

Lo importante es unirse y rodar juntos "Salimos de la Plaza del Pan y en la ruta del sábado hacemos 95 kilómetros por pueblos de la comarca de Talavera, aunque también pasamos por Pedro Bernardo en Ávila y la ruta del domingo son 65 kilómetros y nos quedamos más cerquita por San Román de los Montes, Hijonosa o Cervera de los Montes".

186 motos llegadas de toda España recorrerán Talavera y su comarca

Y al mismo tiempo que comparten la afición por las vespas y lambrettas hacen comarca " promocionamos Talavera porque viene gente de todos los sitios y ya nos conocen a nivel nacional y siempre les hemo dejado buen sabor de boca".









Sin duda es todo un espectáculo ver a los 186 inscritos juntos llegados de todos los puntos del país "Ahora mismo viene uno de Llanes rodando, con la lluvia que está cayendo... pero también vienen de Burgos, de Medina del Campo, de Ávila, Córdoba, Extremadura, Madrid y por supuesto nuestra gente de Talavera de la Reina". Y por supuesto a pesar de las lluvias no se plantea en ningún caso anularlas "Ya ha llovido otras veces y nunca hemos anulado ninguna, iremos más despacio el domingo".

Imprescindible llevar una vespa, lambretta o vespino y sin duda es todo un entretenimiento y un placer contemplar cada una de estas motos que durante años miman sus dueños "hay muchas motos clásicas, con más de 25 años".

Y es que tener una vespa o una lambretta sin duda es una forma de vida "es otra historia porque son motos que no corren y no puedes hacer muchos kilómetros sin que se te rompa, o se estropeee algo, pero yo le tengo mucho cariño a la mía con la que llevo más de 35 años y no se me ha pasado jamás por la cabeza venderla".