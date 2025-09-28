La antideportiva forma de un jugador del Almería de evitar un ataque de Las Palmas

El Almería ganó a domicilio a Las Palmas, gracias a un gran gol de cabeza de Sergio Arribas en un partido que ambos equipos acabaron con un futbolista menos por las expulsiones de Milos Lukovic, primero, y de Adrián Embarba, después, durante la segunda parte.

En el nuevo partido de diez contra diez, el equipo visitante no fue capaz de sentenciarlo con ocasiones claras para Selvi, Baptistao y Arnau Puigmal, incorporados al juego en un triple cambio ordenado por Rubi, y estuvo cerca de pagarlo muy caro, porque en el tiempo de prolongación tuvo que ser Andrés Fernández quien asegurase la importante victoria con dos paradas consecutivas.

la primera amarilla de embarba

Además, durante el partido se pudo vivir una imagen inusual, que terminó saldándose con una tarjeta amarilla para Embarba, la primera de las que vio. Ya con el marcador en contra, y con un ataque de un delantero de Las Palmas, el jugador del Almería aprovechó había dos balones en el terreno de juego para tratar de parar la ocasión de gol del equipo canario.

Aunque el disparo fue herrado, el árbitro pitó falta y amonesto a Embarba con una tarjeta amarilla además de darle un serio aviso.