Celebrada una misa en la Catedral de Toledo para rogar que llueva

La Catedral Primada de Toledo ha acogido esta tarde una misa rogativa para que llueva.

La falta de agua y los efectos que esta provocando una de las mayores sequías sufridas en España, está repercutiendo duramente en el campo. Han sido muchas las rogativas que se están haciendo en diferentes puntos de la geografía española además de en Castilla - La Mancha, donde la sequía está afectando de lleno.

Ha sido misa solicitada por la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores de Toledo (Asaja) en la Asamblea General ante la sequía que afecta a los campos de Castilla-La Mancha y ha sido oficiada por el Arzobispo de Toledo, Don Francisco Cerro Chaves, quien en su homilía ha pedido con esperanza, que la situación cambie y que "llueva abundantemente, que llueva a cántaros".

"Señor no olvides nuestros gritos, no olvides el sufrimiento de tantas personas y familias, no te olvides Señor de nuestros campos sedientos", ha rogado Cerro Chaves.