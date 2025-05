Un vecino de este pueblo de Cuenca restaurará de manera altruista la imagen del Cristo que cayó el Domingo de Resurrección: "Brazo, dedos y cabeza"

Ciudad Real - Publicado el 06 may 2025, 17:56

En San Clemente, la pasada Semana Santa hubo un accidente. Ocurría durante la mañana de Domingo de Resurrección cuando el Cristo Resucitado caía en una 'levantá' y la misma talla sufría una serie de daños a raíz de este incidente.

En los últimos días hemos conocido que el restaurador Francisco Guerra, natural de este mismo pueblo, de Belmonte, se ha ofrecido de manera altruista para restaurar los desperfectos que ha sufrido esta imagen. Francisco Guerra nos contaba en los micrófonos de COPE Cuenca que no estuvo en ese momento de desgracia, le pilló en Córdoba. “Estaba trabajando allí, terminando un trabajo que estaba haciendo para otra empresa en la mezquita. Y al verlo, me impactó mucho”.

Francisco ya había restaurado esa misma escultura hace no muchos años. Rápidamente pensó: 'Eso me corresponde a mí, aunque fuera de forma altruista', a eso se sumaba tener una deferencia con esta hermandad, ya que en el pueblo de Belmonte hay mucho patrimonio.

MUCHO TRABAJO

Francisco no ha comenzado aún a restaurar la talla, “tengo muchos trabajos y tengo que ponerme un poco en orden pero no tardaré mucho. Ya lo tengo en mis manos, ya sé lo que le tengo que hacer. Y en muy pocos días ya me pondré en marcha con él”.

Los principales desperfectos que tiene la talla son el brazo que se desprendió, Francisco nos contaba que se trata del “brazo izquierdo, dos dedos de la misma mano de ese brazo y la cabeza tiene un par de grietas bastante importantes”.

La cabeza no se llegó a separar, por lo tanto, “a la cabeza puede que el único tratamiento que tenga que hacerle es encolado, con alguna cola, digamos, proteínica de origen natural”.

La restauración del brazo será un poco más compleja, “tendré que reforzarlo con alguna espiga de madera resistente, tendría que hacerle en el interior de la madera unos taladros para poder introducir esa espiga y luego los dedos, tal vez como son pequeños con adhesivo y con algún pequeño refuerzo interior, pero no tan invasivo como el brazo”.

Cuando a Francisco le dieron la talla, un dedo se perdió en el momento pero “el día que yo fui a recogerlo, me lo encontré, estuve buscando y ya lo encontré”.

LA IMAGEN QUEDARÁ PRACTICAMENTE IGUAL

El escultor lo garantiza, la pieza va a quedar igual que antes, “perfectamente se puede quedar sin que se le note nada de lo que le ha pasado, hay casos similares, de la guerra civil o más antiguos, que a veces se conservan un poco como testimonio histórico de la pieza”. El recuerdo, eso no se va a olvidar, pero este vecino de Belmonte intentará devolverle la vida a una talla única para el pueblo.