El Gobierno regional destaca el crecimiento exponencial del turismo en Castilla-La Mancha, que nunca había registrado datos como los actuales

La consejera de Igualdad y portavoz del Gobierno regional, Blanca Fernández, ha asegurado que Castilla–La Mancha ya se ha consolidado definitivamente como uno de los principales destinos de turismo interior del país.



Blanca Fernández ha explicado que se está batiendo récord en materia turística porque, tras cerrar 2022 con más de cinco millones de pernoctaciones, en el primer trimestre de 2023 ya se han incrementado un 15 por ciento los ingresos del sector turístico en Castilla–La Mancha.



Almansa (Albacete), 1 de mayo de 2023.– El Gobierno de Castilla–La Mancha ha puesto en valor el crecimiento exponencial del turismo en la región, donde no solo se han recuperado los datos anteriores a la pandemia, sino que, además, nunca se habían registrado datos como los actuales en el sector.



Así lo ha explicado la consejera de Igualdad y Portavoz del Gobierno de Castilla–La Mancha, Blanca Fernández, momentos antes de participar en la Entrada Mora de las Fiestas Mayores de Almansa que se celebran hasta el próximo 6 de mayo con la participación y afluencia de miles de personas que llenan las calles.



“El año pasado finalizamos con más de cinco millones de pernoctaciones y más de 50.000 empleos vinculados al sector turístico de Castilla–La Mancha, de forma que se batieron todos los récords de años anteriores. Además, hemos iniciado el primer trimestre del año con un incremento del 15 por ciento de los ingresos para el sector turístico y en Semana Santa el dato ha sido espectacular porque hemos tenido un 90 por ciento de ocupación en turismo rural y un 80 por ciento de ocupación en hoteles” ha apuntado la consejera.



Para Fernández, el turismo va “como un tiro” en la región, donde nunca antes se habían registrado datos tan espectaculares que hacen pensar que Castilla–La Mancha ya se ha consolidado definitivamente como uno de los principales destinos turísticos de interior de nuestro país.



“Ese fue uno de los objetivos que se marcó el presidente Page en primera persona y lo estamos consiguiendo entre todos y todas, trabajando de manera unida, y desde luego es mérito esencial de las personas que trabajan en este sector, como son la hostelería, la artesanía y el comercio, además de las actividades vinculadas a la naturaleza, actividades culturales y, desde luego, si no es por comparsas como las de Almansa, no sería posible conservar durante cientos de años tradiciones que merece muchísimo la pena ser conservadas”.



Innegable patrimonio de Almansa



Blanca Fernández ha aprovechado su asistencia a las Fiestas Mayores en honor a la Virgen de Belén de Almansa para poner en valor el “riquísimo patrimonio cultural, y también enológico por qué no decirlo, que tiene la ciudad, que cuenta con dos fiestas de interés turístico, como son estas Fiestas Mayores y también como es la Batalla de Almansa”.



La consejera de Igualdad y Portavoz del Gobierno regional ha confesado que su participación en estas fiestas se debe, en parte, a que el propio presidente de Castilla–La Mancha, Emiliano García–Page, la ha animado a descubrirlas después de que él mismo se quedara impactado el año pasado por la alegría de esta celebración, así como por la calidad de los trajes, la música, el ambiente, la tradición.



“Es un auténtico privilegio para la ciudad que una de las cinco Fiestas de Interés Turístico Internacional en España de Moros y cristianos sea precisamente la de Almansa y, sin duda, merece muchísimo la pena venir a verlas y disfrutarlas en primera persona. Hay pocas joyas de Moros y Cristianos a este nivel en nuestro país”.



La portavoz del Gobierno de Castilla–La Mancha ha reconocido que éstos son atractivos indudables para la ciudad que se suman, además, a esa ruta del vino de la Denominación de origen Almansa, una de las cuatro rutas del vino de la provincia que promocionamos por parte del Gobierno de Castilla–La Mancha.



“Hay razones más que sobradas para apoyar el Plan de Sostenibilidad Turística de Almansa. Esto es una prueba de cómo el Gobierno de Castilla–La Mancha, de cómo el presidente Page, gobierna sin sectarismos, sin mirar ideologías políticas, sino aprovechando las fortalezas de todos y cada uno de los municipios de la región, Y, desde luego, en Almansa una de esas fortalezas es la riqueza patrimonial cultural y enológica, de la ciudad y de su comarca”.



Finalmente, la consejera de Igualdad y portavoz de Castilla–La Mancha ha concluido que “si somos inteligentes, y sabemos impulsar toda la riqueza patrimonial cultural enológica y gastronómica que tiene Castilla–La Mancha, vamos a ir batiendo récords como ya estamos haciendo año tras años en materia de turismo”.







Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando