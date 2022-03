El Gobierno de CastillaLa Mancha destina 782.000 euros a nueve líneas de subvenciones dirigidas a promover la igualdad y erradicar la violencia machista

Se trata de las líneas para el asociacionismo de mujeres; evitar la discriminación múltiple; impulsar la investigación; prevenir la trata con fines de explotación sexual; prevenir la mutilación genital femenina; trabajar por la reducción de la brecha laboral; impulsar los planes estratégicos municipales de igualdad; promover la igualdad y ayudar a los consejos locales.

La consejera de Igualdad y portavoz regional, Blanca Fernández, ha detallado que, en lo que va de legislatura, el Gobierno de Emiliano García–Page ha destinado a estas nueve convocatorias de ayudas, incluyendo la de 2022, un total de 3.346.000 euros.

Toledo, 16 de marzo de 2022.– El Gobierno de Castilla–La Mancha va a destinar este año un total de 782.000 euros a nueve líneas de subvenciones dirigidas a la promoción de la igualdad entre mujeres y hombres y la lucha contra la violencia machista en sus diferentes manifestaciones. De ello ha informado la consejera de Igualdad y portavoz, Blanca Fernández, cuyo departamento, a través del Instituto de la Mujer, publicará mañana jueves la convocatoria de estas ayudas en el Diario Oficial de Castilla–La Mancha (DOCM).



En concreto, se trata de las líneas de ayudas para el asociacionismo de mujeres; evitar la discriminación múltiple; impulsar la investigación; prevenir la tratar con fines de explotación sexual; prevenir la mutilación genital femenina; trabajar por la reducción de la brecha laboral que afecta a las mujeres en Castilla–La Mancha; impulsar los planes estratégicos municipales de igualdad; promover la igualdad y ayudar a los consejos locales



El año pasado, 264 entidades se beneficiaron de estas nueve líneas de ayudas “y a lo largo de la legislatura, en estas mismas líneas de ayuda, ya hemos invertido en ellas 3.346.000 euros de manera muy eficaz”, ha dicho la consejera.



Asociacionismo de mujeres, prevención de la discriminación múltiple e investigación



La convocatoria destinada al asociacionismo de mujeres está dotada con 212.000 euros. Se financian proyectos por un importe máximo de 1.800 euros y está destinada a la realización de proyectos de asociaciones y federaciones de asociaciones de mujeres que tengan como objetivo promover la igualdad real entre mujeres y hombres, fomentando la participación social de las mujeres y el trabajo en red.



Las temáticas que se priorizarán serán la organización de cursos básicos sobre enfoque de género dirigidos a todas las socias; la organización de encuentros y jornadas entre asociaciones con el objetivo de promover e incorporar la perspectiva de género en la dinámica de las asociaciones de mujeres; la promoción de concursos literarios, artísticos o cinematográficos sobre mujeres o sobre cualquier temática con enfoque de género; la promoción de espacios dedicados a la difusión y publicación de artículos, revistas y cualquier documento referido a mujeres o a cualquier otro tema que incorpore la perspectiva de género y la realización de talleres de salud integral para las socias.



Es decir, “todo aquello que sea necesario en cada municipio para favorecer la igualdad entre las mujeres”, ha dicho la consejera, que también ha destacado la necesidad de apoyar al importante movimiento asociativo regional y también de favorecer la vida cultural en el medio rural porque hay que tener en cuenta que más del 80 por ciento de estas subvenciones están destinadas al medio rural de Castilla–La Mancha.



Por lo que respecta a las ayudas para la prevención de la discriminación múltiple, dotada con 175.000 euros con un límite máximo de 18.000 euros, están dirigidas a proyectos que trabajen en la prevención que se produce cuando varios motivos de discriminación interactúan simultáneamente sobre las mujeres, dando lugar a situaciones de mayor vulnerabilidad. Con especial atención a las víctimas de la violencia de género, a las mujeres con discapacidad y a otras discriminaciones derivadas de su pertenencia a colectivos desfavorecidos o de mayor vulnerabilidad. Se dirigen estas ayudas a entidades sin ánimo de lucro.



Por su parte, las ayudas a la investigación, que cuentan con una dotación presupuestaria de 103.000 euros, con un máximo de 12.000 euros para cada investigación, tienen como objetivo promover la realización de proyectos que profundicen en el conocimiento de la desigualdad entre mujeres y hombres de Castilla–La Mancha incluidas todas las manifestaciones de la violencia de género, haciendo visibles las situaciones en las que se encuentran las mujeres desde la perspectiva de género. Las ayudas se dirigen a personas físicas, entidades sin ánimo de lucro y corporaciones de derecho público “para que nos ayuden y contribuyan con el conocimiento al cambio de valores necesarios para conseguir esa igualdad real que todavía nos queda un poco lejos”, ha afirmado Blanca Fernández.



En cuanto a sus temáticas prioritarias deberán ser los factores que favorezcan el cambio de valores en los distintos ámbitos de la sociedad y que incidan en la transformación social hacia la igualdad; la presencia y posicionamiento de las mujeres castellanomanchegas en los ámbitos empresarial, científico, tecnológico, de innovación y medios de comunicación; mujeres y deportes; usos del tiempo de la población adulta y el movimiento asociativo de las mujeres.



Para finalizar, la consejera ha afirmado que además de esta línea, el Gobierno regional dispone de dos Cátedras de investigación, una con la Universidad de Castilla–La Mancha y otra con la de Alcalá, lo que demuestra la apuesta del Gobierno por la investigación.



Prevención de la trata y la mutilación genital femenina



Las ayudas dirigidas a la prevención de la trata y la explotación sexual tienen como finalidad la realización de proyectos como los destinados al tratamiento o divulgación de la prostitución y la explotación sexual como una manifestación de la violencia contra las mujeres; los orientados a visibilizar la realidad de la trata de seres humanos como una realidad existente en nuestro entorno, y que constituye una de las manifestaciones más crueles de la desigualdad, así como una forma extrema de la violencia de género; los dirigidos a la prevención del consumo de prostitución entre la juventud, etc. Esta línea de subvenciones cuenta con un montante de 84.000 euros, con los que se financiará como máximo 12.000 euros por proyecto.



Blanca Fernández ha apuntado que la prevención de la trata con fines de explotación sexual es un motivo grande de preocupación, en particular tras la invasión ilegal de Ucrania por la existencia de mafias ya preparadas para captar a mujeres, niñas y niños en situación de máxima vulnerabilidad para traficar con ellos y explotarlos sexualmente. Por eso, “en Castilla–La Mancha hace mucho tiempo que trabaja en esta línea porque de lo que se trata es de prevenir y sensibilizar y atender a estas personas”, ha apuntado al respecto.



En cuanto a las subvenciones para la prevención de la mutilación genital femenina tienen por objeto la realización de proyectos de sensibilización y prevención dirigidos a los colectivos implicados, sobre las consecuencias para la salud de las niñas, los mitos y las falsas creencias de este tipo de violencia; proyectos de mediación vecinal; proyectos dirigidos a la comunidad educativa, al objeto de sensibilizar, informar y formar para actuar en situaciones de riesgo; proyectos de atención directa a víctimas y a población de riesgo, etc. Su dotación económica es de 52.000 euros, con un límite de la cuantía por proyecto de 12.000 euros.



“Hace años ya que trabajamos en esta materia con muy buenos resultados. Hemos evitado que muchas niñas se vean abocadas a esta a esta mutilación tan cruel”, ha dicho la consejera al respecto.



Brecha laboral, planes estratégicos, promoción de la igualdad y consejos locales



Las ayudas para la reducción de brechas de género en el ámbito laboral se dirigirán a la realización de proyectos que promuevan la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el ámbito laboral y que contribuyan a reducir las diferencias de género. Podrán optar tanto entidades sin ánimo de lucro como corporaciones de derecho público. Los proyectos que se realicen deberán favorecer la disminución de desigualdades en el ámbito laboral; promover valores igualitarios y no discriminatorios; contribuir a reducir las brechas por razón de género, y en general favorecer la reducción de la segregación horizontal y vertical. El importe destinado es de 50.000 euros con 12.000 de máximo como cuantía por cada proyecto.



Las ayudas para planes estratégicos de igualdad municipales, cuya dotación será 48.000 euros y un límite de 8.000 por cada proyecto, se dirigen a entidades locales para la realización de proyectos para elaborar y aprobar planes estratégicos de igualdad municipales que favorezcan la disminución de las desigualdades de género en el ámbito local.



Por su parte, las subvenciones para la promoción de la igualdad, dotadas con 30.000 euros y un tope de 1.800 por proyecto, se convocan para la realización de iniciativas destinadas a fomentar la igualdad entre mujeres y hombres, impulsando el movimiento asociativo que tenga entre sus fines la promoción de la igualdad de género.



Finalmente, las subvenciones para los consejos locales de la mujer o de igualdad se destinarán a la realización de proyectos que favorezcan la participación, el empoderamiento y la toma de decisiones de las mujeres en espacios públicos y privados. Su presupuesto es de 28.000 euros y 1.800 como máximo.



En definitiva, se trata de subvenciones de muy diversa índole, complementarias entre sí, pero al mismo tiempo distintas para trabajar en realidades diferentes porque “sobre todo lo que se trata es de trabajar con el movimiento social, a través de las asociaciones con las entidades del tercer sector, con los sindicatos y con los ayuntamientos para este trabajo de equipo que nos gusta hacer que nos gusta realizar e impulsar desde el Gobierno”.



Cabe decir que las ayudas para la prevención de la discriminación múltiple, la trata y la mutilación genital femenina, así como las ayudas para la investigación, cuentan con financiación de los fondos del Pacto de Estado.



En todos los casos, el plazo de presentación de las solicitudes será de diez días hábiles, a contar desde el siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Castilla–La Mancha.





